Pumas tiene sed de revancha ante América, dijo el argentino Víctor Malcorra

El centrocampista argentino Víctor Malcorra, de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, dijo hoy estar consciente que su equipo tiene una deuda ante América con su afición, la cual liquidarán en las semifinales del Apertura 2018.

"Tenemos una espina clavada por el 2-2 de la temporada y queremos revancha contra América", dijo Malcorra en conferencia de prensa posterior al entrenamiento en las instalaciones de Pumas en La Cantera, al sur de la Ciudad de México.

América, del estratega mexicano Miguel Herrera, chocará mañana con los Pumas, en cuyo banquillo está su compatriota David Patiño en el estadio Olímpico México 68 por la ida de las semifinales.

Este jueves ambos cuadros disputarán su segundo encuentro de la temporada tras haber empatado en la fecha siete del campeonato en el estadio Azteca con gol de último minuto del delantero mexicano de las Águilas Henry Martín.

"Queremos ganar como sea, bien o mal, queremos ganar tanto el partido de ida como la vuelta, queremos pasar a la final y regalar una alegría a la gente que es el campeonato", dijo el ex jugador de Unión de Santa Fe en Argentina.

La serie se completará el próximo domingo en el estadio Azteca con el partido de vuelta.

Malcorra, de 31 años, no cree necesario trabajar el tema mental en instancias finales sea quien sea el rival de enfrente porque cada jugador lo debe asumir con profesionalismo.

"Son partidos que tienes que salir a jugar a muerte", dijo el playera número 10.

El sudamericano ha sido titular a lo largo de la temporada gracias a su capacidad de adaptación capitalizada por Patiño.

"Me ha tocado durante todo el torneo jugar distintas posiciones, no lo venía haciendo pero David sabe y es el que tiene la última palabra, estoy dispuesto en la posición que me necesite".

Pumas y América, equipos con sede en la capital mexicana y entre los más populares de la liga, ocuparon el tercero y segundo puestos de la tabla respectivamente.

Pumas accedió a las semifinales tras imponerse en la serie de cuartos de final al Tigres UANL del técnico brasileño Ricardo Ferretti, mientras las Águilas dieron cuenta de los Diablos del Toluca del entrenador argentino Hernán Cristante.