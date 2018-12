Pasado director de Estadísticas de Puerto Rico apelará orden de protección en su contra

El pasado responsable del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), Mario Marazzi, dijo hoy que seguirá separado de su entonces puesto de manera voluntaria y que apelará una orden de protección en su contra por presuntamente involucrarse en un incidente de violencia machista contra su esposa.

Este incidente fue lo que produjo un proceso administrativo en su contra y que provocó que el pasado 29 de octubre se separara voluntaria y temporalmente de sus funciones, de las cuales se asignó a Orville Disdier.

Según dijo Marazzi hoy en un comunicado de prensa, el pasado viernes, la Junta del IEPR atendió la controversia y decidió -por mayoría de votos- solicitarle su renuncia.

No obstante, según Marazzi, la Junta no se pudo conformar debido a que dos funcionarios votaron, pero la Ley del IEPR indica que el comité solo estaría conformado por un solo funcionario como un mecanismo "que provee la Ley para garantizar la objetividad de los trabajos del Instituto".

"Como no se pudo conformar la Junta en Ley, no me queda de otra que anunciar que agradezco su tiempo, y que por el momento continuaré separado de mis funciones voluntariamente para atender los asuntos personales pendientes", afirmó Marazzi.

A su vez, agregó que estaría "procediendo a apelar la orden de protección en mi contra".

Por otra parte, Marazzi le salió paso al anuncio de ayer, lunes, del presidente provisional de la Junta de Directores del IEPR, Arnaldo Cruz, quien anunció que la Junta del organismo no le daría tiempo adicional para ponderar su posible renuncia.

"El anuncio de ayer me tomó por sorpresa toda vez que conozco y tengo un gran aprecio por Cruz, quien en el pasado ha sido un conocido defensor de que Puerto Rico cuente con un Instituto de Estadísticas independiente de influencias políticas", dijo Marazzi.

"Pero, lamentablemente, no me queda de otra que echar luz sobre la situación lamentable por la cual atraviesa el Instituto", indicó.

En específico, en su anuncio, Cruz notificó que la Junta de Directores obtuvo una copia de la orden de protección contra Marazzi, y la cual reprodujo y distribuyó la misma a varias personas para obtener su opinión.

Dicha orden está bajo una mordaza judicial, por lo cual se trata de un documento confidencial, protegido por el Tribunal, sostuvo Marazzi.

En ese sentido, Marazzi mencionó que el Articulo 16 de la Ley del IEPA "dispone que todo funcionario del Instituto que permita la divulgación o reproducción indebida de información confidencial incurrirá en delito grave que será castigado con una multa de 7.000 dólares o reclusión por 1 año de cárcel".

Ante ello, Marazzi dijo que le "preocupa mucho que Cruz y otros miembros de la Junta de Directores pudiesen con las acciones ya anunciadas haber cometido delitos en contra de mi persona".

"Para atender este asunto, próximamente estaré solicitando una investigación al Tribunal sobre la divulgación indebida de este documento", abundó.