Asamblea general principal partido oposición en P.Rico marca rumbo a comicios

Tras su asamblea general celebrada este fin de semana, el opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico busca iniciar el lento y largo camino de la unidad y dejar atrás las disensiones internas para poder arrebatar el poder al gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones de 2020.

El senador Aníbal José Torres, hasta ayer presidente electo del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico, fue oficializado como tal, en la última jornada, el domingo, de la Asamblea General del partido que se celebró en Río Grande, en el norte de la isla.

Una asamblea en la que se abogó por la unidad, imprescindible para poder avanzar, y en la que hubo ausencias destacadas como la de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz.

"Si me preguntan cuál es el resultado de lo que vivimos hoy: unidad popular. No hay otra cosa que no sea unidad. Las estrategias de unidad es apertura en el partido. La estrategia es una sola y se llama Partido Popular Democrático", dijo Torres, tras la asamblea.

"Si algo demostró esta convención este fin de semana es que en la convergencia es que está la clave", agregó, después de un encuentro este fin de semana, que se convirtió en un homenaje al que fue su líder, recientemente fallecido, Héctor Ferrer.

La nueva junta y presidente, de esta forma, aspiran a iniciar el camino de la reorganización para culminar en la elección, mediante primarias, del candidato que se enfrentará al gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) en los comicios de dentro de dos años.

En este sentido, Torres subrayó la necesidad, actualmente, de "armar el partido" y agradeció el hecho de que los asistentes y candidatos "hayan dicho presentes cuando el PPD más los necesita...es cuestión de acción".

Tras estos días de reunión aspiran a ser elegidos para ser el candidato del PPD a los comicios de dentro de dos años, el senador Eduardo Bhatia; el alcalde de Comerío, José A. Santiago, el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza, el alcalde de Isabela, Carlos Delgado y el exsenador Roberto Prats.

Un detalle, para algunos, significativo, este fin de semana, llegó de la mano de Héctor Ferrer Santiago, primogénito del fallecido Ferrer, quien dio su respaldo a Delgado.

"'Charlie', como te dijo papi: 'Te toca ahora luchar'. Cuenta conmigo y cuenta con mi familia", afirmó ayer el hijo mayor de Ferrer.

Sea Delgado o alguno de los otros, lo que parece seguro es que uno de ellos se enfrentará al propio gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, a tenor de sus palabras este domingo.

En una conferencia de prensa en la que anunció, al igual que volvió a hacer y repetir hoy en un comunicado, que hay unas 200 escuelas en desuso que se ofrecerán a varias organizaciones no gubernamentales (ONG), Rosselló dijo que lo "obvio no se pregunta" en referencia a la posibilidad de repetir en el cargo.

"Esto es una democracia, y yo le doy la bienvenida a que todos aspiren", dijo, además, Rosselló.

A su vez, indicó que el principal partido de la oposición "no tiene una dirección en conjunto", mientras que el gubernamental Partido Nuevo Progresista, aseveró, "está claro con lo que nosotros queremos hacer".

"Queremos la estadidad" para la isla, subrayó.

"Yo me enfocó en lo que hay que hacer. Mi enfoque es servirle al pueblo de Puerto Rico", concluyó.

También habló ayer, en otro acto político, el presidente del Senado, Thomas Rivera.

"Creen que van a engañar al pueblo puertorriqueño en el 2020, pues les tengo noticias, en la Palma estamos haciendo el trabajo, estamos unidos", dijo.

En la reunión de este fin de semana el alcalde de Isabela, fue ratificado como vicepresidente.