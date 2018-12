ONU: Acuerdo de París es insuficiente para frenar el cambio climático

Dos años después de la firma del Acuerdo de París para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y evitar la subida de la temperatura global, las condiciones entonces impuestas parecen ser insuficientes en la actualidad, según Naciones Unidas.

Así lo afirmó hoy el director de ONU Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, Leo Heileman, advirtiendo en una conversación con un grupo de medios, entre ellos Efe, que el último informe al respecto señala que en 2017 se alcanzó el mayor número de emisiones desde que estas se empezaron a registrar.

Si bien de 2014 a 2016 el número se había mantenido más o menos estable, el pasado año se registró un incremento de las emisiones a nivel global de 1,7 gigatoneladas de CO2 equivalente, sumando un total de 53,5 gigatoneladas que agudizan la crisis climática.

"Los niveles que se tienen ahora no son suficientes para alcanzar lo que dice el Acuerdo", aseveró.

Esto deja en un lugar dudoso los compromisos pactados en 2016 por numerosos países, lo que obliga a repensar qué otros actores de la sociedad pueden aliviar una crisis que los Gobiernos no parecen estar tomando con la seriedad requerida.

Sin ir más lejos, el asunto es una de las líneas de diálogo que están abiertas en la cumbre del clima COP24 que se celebra esta semana en Katowice (Polonia).

Heileman atribuyó el incremento de emisiones principalmente al "crecimiento de la economía global", algo lógico si se tiene en cuenta que de 2014 a 2016 "había una contracción de la economía" que estabilizó el vertido de sustancias tóxicas.

Ahora, con un incremento en la producción y un mayor crecimiento de las industrias, es inevitable que eso no venga acompañado de consecuencias climáticas desfavorables.

En cuanto a las expectativas, los expertos "esperan que se llegue a un nivel máximo de emisiones en los próximos años".

No obstante, las consecuencias de esto a futuro se presentan nefastas.

Según el dirigente, dependiendo de los expertos, se estima que la temperatura global podría llegar a incrementarse de 3 a 5 grados centígrados en 2100, algo que disloca el objetivo por el que se creó el Acuerdo de París de mantener el incremento en 1,5 grados centígrados.

No obstante, Heileman matizó que el Acuerdo "no ha sido un fracaso" pues todavía no sabemos el resultado que dará este a largo plazo.

La prioridad ahora es que los Gobiernos que aceptaron las condiciones cumplan estrictamente con ellas.

En esta línea, la fundadora y coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Sandra Guzmán, dijo recientemente a Efe que uno de los aspectos fundamentales que marcarán la cumbre es la presentación del reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Este "clama claramente que lo que planteó el Acuerdo de París sobre la reducción de emisiones se queda corto ante el escenario que refleja el informe".

Según el mismo, los objetivos fijados en dicho acuerdo "ponen en altísimo riesgo el desarrollo de la población".

El Acuerdo de París fue adoptado por los 195 países miembros de la cumbre del clima COP 21 el 12 de diciembre de 2015 y su aplicación está prevista para 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto.

Establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernaderos a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas ante el calentamiento global. EFE