Un total de 34 municipios en Puerto Rico en proceso de adquirir escuelas en desuso

Un total de 34 municipios en Puerto Rico se encuentran en el proceso de adquirir escuelas en desuso para diversos programas comunitarios, informó hoy el gobierno de la isla en un comunicado.

La Fortaleza informó además que varios alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) "resaltaron" el programa del Gobierno para poner a disposición de entidades sin fines de lucro y de los municipios las escuelas del Departamento de Educación en desuso bajo la actual y anterior administración.

En el 2016, Ricardo Rosselló propuso dedicar las estructuras excedentes del Gobierno como las escuelas cerradas al servicio de sectores vulnerables y el gobernador "anunció que ya 204 escuelas en desuso están destinadas para servicios a las comunidades".

Por su parte, el alcalde del municipio de Aguada, Manuel "Gabina" Santiago, destacó que "junto al gobernador, hicimos posible el traspaso al municipio de la Escuela Manuel Morales para un programa para combatir problemas de delincuencia y prevenir el maltrato de menores. Este programa permite que esas escuelas que antes se convertían en un problema de seguridad ahora estén al servicio de nuestra gente".

Asimismo, Santiago añadió que "la Escuela Gregorio Rodríguez se está remodelando para las nuevas instalaciones de la fábrica de chocolate ayudándole a los agricultores y reproductores de cacao. Ya tenemos un millón de árboles sembrados en diferentes partes de la isla".

El alcalde de Añasco, Jorge Esteves, explicó que "parte de la antigua escuela elemental Ramírez Hostos se está utilizando como escuela de Bellas Artes y cuenta con 200 estudiantes matriculados. La otra parte se está utilizando como escuela deportiva y ya cuenta con 60 estudiantes. Como parte del currículo se ofrecen clases de pintura, canto, baile, percusión, banda, tenis de mesa, ajedrez y artes marciales".

El alcalde de Aguas Buenas, Javier García, destacó lo que hará con la Escuela Luis Santaella para crear e implementar el proyecto denominado No más Deserción Escolar ni Criminalidad.

García afirmó que "esta iniciativa del gobernador se propuso en la campaña y ahora la vemos en acción. Se trata de más de 200 escuelas que no tenían uso, pero ahora estarán enfocadas en sectores vulnerables que tanta ayuda necesitan", según el comunicado.

El primer ejecutivo de Yabucoa, Rafael Surillo, informó que la Escuela Federico Matew de la comunidad de Ingenio fue transferida al municipio mediante un acuerdo con el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

"Esta escuela será administrada por el Grupo Comunitario Trinidad Inc. Ya dos entidades sin fines de lucro estarán colaborando con esta escuela: el grupo Save the Children y el Grupo Heart to Heart. Estoy satisfecho con este acuerdo y esperamos poder hacer acuerdos similares con otras escuelas que fueron cerradas".

Otros ejemplos de municipios con programas comunitarios son Lares, Añasco y Hatillo.

La Escuela Mariano Reyes de Lares se utilizará por el municipio para la creación de un anfiteatro, museo histórico y espacio para reuniones comunitarias y culturales.

En Añasco, la Escuela Sergio Ramírez de Arellanos se usará para reubicar y ampliar programas municipales de bellas artes y deportes.

Por su parte, el municipio de Hatillo utilizará la Escuela Adrián Martínez para la creación de programas municipales de Bellas Artes.