Activistas de Arizona piden retirada de tropas militares de la frontera sur

Activistas a favor de los inmigrantes exigieron hoy el retiro de las tropas militares que han sido destacadas a la frontera sur, durante una protestas a las afueras de la Base Militar Davis Monthan, en Tucson (Arizona).

"No podemos mantener este nivel de militarización en la frontera, estamos cansados de que los migrantes sean utilizados como un chivo expiatorio por parte de Trump", dijo a Efe Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, una de las organizadoras de la protesta.

Con carteles que decían "Fuera las tropas" o "Buscar asilo no es un crimen", unas decenas de manifestantes se presentaron en los exteriores de la base militar a la que han sido destacados los soldados.

"Es terrible escuchar a Trump referirse a los migrantes como invasores, son gente que está escapando de la violencia, de la pobreza, unas circunstancias que fueron provocadas por las mismas políticas estadounidenses", dijo García.

El retiro de las tropas enviadas por la Administración Trump a puestos fronterizos de California, Arizona y Texas estaba previsto para el próximo 15 de diciembre, no obstante el Departamento de Seguridad Interna (DHS) solicitó al Pentágono el viernes ampliar dicho plazo hasta el 31 de enero.

Unos 5.000 soldados fueron desplegados para apoyar las labores de la Patrulla Fronteriza y reforzar la seguridad ante la llegada de la caravana migrante, compuesta por indocumentados centroamericanos y que actualmente se encuentran en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera norte de ese país.

Cara Bissell, de la organización Veteranos por la Paz en Tucson, dijo a Efe que buscan ayudar a los soldados en desacuerdo con las órdenes de ser enviados a la frontera y usar la fuerza si es necesario.

"Les pedimos a los soldados que no vayan hacer nada de lo que se puedan arrepentir el resto de sus vidas", dijo.

La protesta fue vigilada por efectivos del Departamento de la Policía de Tucson y algunos soldados que se encontraban dentro de la base militar, que alberga las oficinas principales de la Patrulla Fronteriza en esta ciudad.

A la concentración acudieron también algunos cuantos para dar su apoyo a las tropas, entre ellos Roy Warden, quien hace unos años ganó notoriedad tras quemar banderas mexicanas frente al consulado de ese país en Tucson.

"Ojalá no tuvieran que estar aquí, ojalá la gente no fuera tan pobre para tener que venir aquí, pero la única manera es proteger nuestra frontera, la gente tiene que venir legalmente. Este es un problema de las Naciones Unidas no de Estados Unidos", declaró.