"En ti confiamos", dice ciclista a Obrador, quien lo menciona en su discurso

Un joven ciclista que acompañó durante unos metros el traslado del izquierdista Andrés Manuel López Obrador de su casa a la Cámara de Diputados, donde tomó posesión como nuevo presidente de México, se ganó su mención en el discurso del ahora primer mandatario mexicano.

"En ti confiamos", fue el grito que el impulsivo ciclista le dirigió a López Obrador en su pasó por la avenida Tlalpan, que conecta el sur con el centro de la Ciudad de México, a pesar de la velocidad del auto y del resguardo de dos motociclistas.

"Esta mañana, ahora que venía para acá, se me emparejó un joven en bicicleta y me dijo: tú no tienes derechos a fallarnos, y ese es el compromiso que tengo con el pueblo, no tengo derecho a fallar", contó López Obrador en la parte final de su discurso.

La frase del pedalista se convirtió en una de las más importante, si no es la que más, del discurso, dadas las expectativas que ha generado su llegada a la presidencia de México.

Este 1 de diciembre, López Obrador asumió la Presidencia tras vencer en los comicios del 1 de julio de manera aplastante al obtener más del 53 % de los votos.