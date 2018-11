Presentan medida en Puerto Rico para asegurar acceso medicamentos para hepatitis C

El senador independiente José A. Vargas Vidot, presentó esta semana una medida para asegurar el acceso a tratamiento médico y medicamentos a los pacientes con hepatitis C en Puerto Rico.

Durante el mes de septiembre, el Senador denunció "la existencia de una crisis de salud por ausencia de servicios a personas con hepatitis C", recordó hoy en un comunicado.

En aquel entonces el Departamento de Salud, adujo la existencia del Proyecto Piloto para el Manejo y Tratamiento de Hepatitis C de la OCASET subvencionado por el programa Ryan White parte B/ADAP.

Sin embargo, para poder participar de este programa deben ser pacientes VIH infectados con hepatitis C.

"Por lo que se refiere a pacientes sólo con condición de Hepatitis C, el Plan de Salud de Puerto Rico no cubre el tratamiento farmacológico de HCV con los nuevos medicamentos antivirales de acción directa. Esto ha llevado a que varios pacientes se han contagiado intencionalmente con VIH para acceder a tratamiento de hepatitis C", denunció.

Con el propósito de subsanar este problema de salud, el Senador Vargas Vidot presentó el Proyecto del Senado 1153 por la que se establece la Ley del Derecho a Tratamiento para la condición de Hepatitis C y enmienda la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico.

Ello, dijo, con el fin de obligar a todos los aseguradores y organizaciones de servicios de salud a que provean, como parte de su cubierta básica y beneficios mínimos, todo tratamiento y medicamentos necesarios para las personas que tengan la condición hepatitis C.