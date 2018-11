El estatus político se convierte en arma arrojadiza entre partidos en Puerto Rico

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, junto a un grupo de representantes del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), emplazó hoy al liderato del opositor Partido Popular Democrático (PPD) a que utilicen su convención para adoptar agenda sobre el estatus de la isla, a lo que la oposición contestó que el tema es un "aguaje sin compromiso".

El representante del PPD Ángel Matos, dijo además, en un comunicado, que felicitaba al liderato legislativo del PNP por reconocer "que sin el Partido Popular Democrático y el Estado Libre Asociado el tema del estatus de la isla no se mueve en la Capital Federal".

"Les recuerdo que en enero juramenta un Congreso nuevo, dividido en una Cámara Federal Demócrata y un Senado Republicano. Más importante aún, no existe ningún proyecto de referéndum para la isla, toda la discusión sobre un referéndum si o no requiere algo indispensable, una ley. La carta de un congresista que se va y no hizo nada con los proyectos de estatus impulsados por el gobierno de Puerto Rico, simplemente son un aguaje sin compromiso", aseveró.

Por su parte, en una conferencia de prensa, Mendez dijo que había llegado "la hora de que el PPD acepte que somos una colonia y acepte una verdadera agenda de descolonización para Puerto Rico. El pueblo está cansado de que les mientan".

"Sila Calderón (2001-2004) prometió atender el tema de estatus y no hizo nada; Aníbal Acevedo Vilá (2005-2008) vetó un proyecto de estatus aprobado unánimemente, con todos los votos del PPD, en la Asamblea Legislativa; y Alejandro García Padilla (2013-2016) luego de prometer una asamblea constituyente no hizo nada en cuatro años", opinó.

"Es hora de que utilicen su convención para algo de beneficio al pueblo. Hoy reiteramos nuestro reto para que acepten la propuesta de una consulta estadidad sí o no, tal y como sus líderes han pedido", comentó el líder legislativo.

"Esta Cámara de Representantes, junto al Senado, el Gobernador y nuestra Comisionada Residente ha ejecutado una agenda agresiva para terminar con la colonia y buscar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Por eso apoyamos una consulta avalada por el Departamento de Justicia federal de estadidad sí o no. ?A qué le tiene miedo el PPD ahora si esa consulta fue apoyada por su propia Junta de Gobierno?", concluyó.

Méndez estuvo acompañado de los representantes Víctor Parés, Eddie Charbonier, Juan Oscar Morales, Jorge Navarro, Jackeline Rodríguez, así como del subsecretario de la Palma, José Torres y el director de Asuntos Públicos, Ángel Rodríguez.