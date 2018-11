Los estrenos de Acción de Gracias eclipsan la llegada de nuevos títulos

Como es tradición, los estudios optan este fin de semana por dar continuidad a los estrenos de Acción de Gracias, que volverán a dominar la taquilla, pero aún así, Sony lanzará la cinta de terror "The Possession of Hannah Grace", que llegará a más de 1.900 salas.

Por segunda semana consecutiva, se espera que "Ralph Breaks the Internet", "The Grinch" y "Creed II" lideren la lista de recaudación, mientras que "The Possession of Hannah Grace" no estará entre las películas más vistas y registrará en torno a los cuatro millones de dólares.

Dirigida por Diederik Van Rooijen, la cinta, protagonizada por Shay Mitchell, cuenta cómo una agente de policía que acaba de concluir un proceso de rehabilitación, es testigo de una serie de sucesos inexplicables mientras trabaja en el turno de noche de una funeraria.

Grey Damon, Kirby Johnson y Nick Thune completan el reparto.

Otros estrenos son los de "Anna and the Apocalypse" y "Head Full of Honey".

En "Anna and the Apocalypse", de John McPhail, una horda de zombis amenaza con destruir el pequeño pueblo de Little Haven en plena Navidad, lo que obligará a la protagonista y sus amigos a hacerles frente con todas las armas a su disposición, incluida la música.

Ella Hunt, Malcolm Cumming, Sarah Swire y Christopher Leveaux son los protagonistas.

Por último, "Head Full of Honey", de Til Schweiger, narra la historia de un anciano que, a pesar de sufrir de alzhéimer, decide embarcarse en un último viaje por carretera junto a su nieta.

Nick Nolte , Matt Dillon, Emily Mortimer, Claire Forlani y Eric Roberts aparecen en la película.