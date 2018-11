Thiago Silva: "Hemos jugado con un auténtico equipo"

El defensa brasileño del París Saint-Germain Thiago Silva aseguró que jugaron "como un auténtico equipo" en la victoria en Liga de Campeones contra el Liverpool (2-1) que les sitúa en buena posición para clasificarse para octavos de final.

"Lo más importante es que hemos jugado como un auténtico equipo. El ambiente era fantástico. Hemos trabajado para ganar este partido porque sabíamos que sería muy complicado si no lo hacíamos. Estamos muy contentos de la forma en la que lo hemos logrado", dijo.

"Si estamos en este club es para jugar partidos como este. Ya habíamos demostrado de lo que somos capaces, pero hoy lo hemos vuelto a hacer", agregó.

Silva indicó que "la clasificación no está lograda" porque "nunca es fácil jugar en Belgrado", donde tendrán que disputar el último partido contra el Estrella Roja.

"Tendremos que hacer un partido perfecto, pero sabemos que si hacemos nuestro trabajo, todo es posible", aseguró.

Silva tuvo palabras de alabanza para su entrenador, Thomas Tuchel, gracias al cual "atacamos y defendimos juntos".

Muy criticado por sus malos partidos en las grandes ocasiones, Silva fue hoy uno de los mejores de su equipo, pero aseguró que no guarda rencor.

"Decían que soy muy débil mentalmente. Pero hoy no he jugado por los que decían eso, era algo que tenía que demostrarme a mi, a mi familia, a mi hijo que me pidió ganar hoy. No pienso en los otros, solo en celebrar", señaló.