Procuradora Mujer en P.Rico recibe colectivo de mujeres protagonizó protestas

La procuradora en Puerto Rico de las Mujeres, Lersy Boria, recibió hoy a dos integrantes de la Colectiva Feminista, organización que protestó el pasado fin de semana durante tres días en favor de la igualdad de los derechos de la mujer y contra la violencia machista en las inmediaciones de La Fortaleza.

La protesta terminó de forma violenta el domingo tras enfrentamientos con la policía al intentar acercarse a la sede gubernamental.

"Ha sido verdaderamente importante poder concretar esta reunión. Los derechos de las mujeres deben ser bandera de todo ser humano, y en eso estamos todos de acuerdo. En OPM es nuestra misión hacer valer todo reclamo válido que surja de la preocupación legítima del beneficio a la mujer. Después de todo soy Procuradora de todas las mujeres, absolutamente todas, y no de algunos grupos solamente. Les agradezco que hayan tenido la iniciativa de acercarse a OPM", expresó la Procuradora en un comunicado.

La funcionaria, que estuvo acompañada del componente educativo y legal de la OPM, escuchó las preocupaciones de las portavoces de la organización y le reiteró el compromiso con un plan interagencial que ha impulsado con el Ejecutivo, como parte de la política pública.

Ayer, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres reunió a más de una docena de agencias gubernamentales, así como instituciones y organizaciones sin fines de lucro cuyas agencias prestan servicios básicos y esenciales al sector de la población que está más propenso a sufrir las consecuencias de la ola de violencia.

Entre las estrategias están el adiestramiento a fiscales y policía en el manejo efectivo de temas de violencia doméstica y agresión sexual, la implementación del currículo del Programa de las Escuelas Co-educativas, establecimiento del Programa de Vigilancia, readiestramiento en protocolos de órdenes de protección, adiestramiento continuo al personal de los agentes administradores de los residenciales, validar la disponibilidad de servicios de salud mental, enmiendas al reglamento de programas de desvío, apertura de más salas especializadas de violencia doméstica, entre otras.

"Aquí el mensaje es uno y no puede ser divisivo. Nuestra meta es trabajar todas unidas y unidos. No quiero que el mensaje se pierda en los aspectos en los que no estamos de acuerdo. Aún dentro de las diferencias, tenemos un fin común que es la erradicación de la violencia.Esa debe ser razón suficiente para trabajar juntos. Lo que sí resulta no negociable es que ese mensaje se lleve en paz y solidaridad", concluyó la Procuradora.