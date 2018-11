Esposa de López Obrador insiste en aumentar seguridad del presidente mexicano

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió hoy en la necesidad de aumentar la seguridad del líder izquierdista, quien asumirá la Presidencia este sábado.

Gutiérrez Müller contestó en redes sociales a un usuario que celebró el hecho de que el futuro mandatario mexicano "acepte protección para él y para su familia".

"?Más que de acuerdo! Seguiremos insistiendo en la protección del futuro presidente", respondió en Twitter la esposa de López Obrador, quien desde que ganó las elecciones del 1 de julio ha mostrado reticencias en cuanto a llevar un pomposo equipo de escoltas.

El líder izquierdista anunció en verano la disolución del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo militar de élite que ha protegido a los mandatarios mexicanos durante los últimos 70 años.

En su lugar, López Obrador optó por la protección de 20 personas no uniformadas, 10 mujeres y 10 hombres con estudios universitarios, algo mayor que el cuerpo de escoltas que tuvo cuando fue alcalde de la capital mexicana, entre 2000 y 2005.

"Me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", ha defendido López Obrador en múltiples ocasiones.

De hecho, cuando ganó las elecciones era habitual ver al político desplazarse por Ciudad de México en su vehículo particular abordado por ciudadanos que le pedían fotos y autógrafos.

La periodista y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, que ha rechazado en repetidas ocasiones ser considerada "primera dama", ocupará la presidencia del consejo asesor de la Coordinación Nacional de Memoria y Cultura de México del Gobierno.

Este sábado 1 de diciembre, López Obrador tomará posesión del cargo de presidente de México en la Cámara de Diputados ante una decena de jefes de Estado y de Gobierno, tras haber vencido en los comicios del 1 de julio y como sucesor de Enrique Peña Nieto.