Henry: "Es un honor estar al lado de Simeone"

Thierry Henry, entrenador del Mónaco, destacó este martes, en la víspera del partido de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, que es "un honor" para él "estar al lado" de Diego Simeone, su homólogo rojiblanco, y expresó que ha transmitido a sus jugadores que "disfruten" del duelo.

"No os voy a decir lo que vamos a hacer mañana, pero no es muy difícil de imaginar. Siempre hablamos del Atleti, dicen que sólo juega a la contra, pero no es verdad. Luchan el uno para el otro. Simeone tiene este club en su piel, es un entrenador extraordinario y es un honor para mí estar al lado de él", dijo en rueda de prensa.

"Tengo muchísimo que aprender de él. Llevo muchísimo viendo el Atleti, he estudiado el Atleti también y mañana voy a enfrentarme a él. Sabemos que tienen jugadores que pueden marcar la diferencia, un equipo que va a dar todo, que no se deja nada, que tiene un público espectacular. Jugamos contra él con nuestros problemas y nuestras cualidades, que también tenemos", advirtió el técnico francés.

"A los hinchas del Atlético se les oye mucho durante el partido", repasó entre sus recuerdos de su paso por la Liga española, en la que aprendió "muchísimo" de Pep Guardiola, su entrenador en el Barcelona. También "del estilo de cómo juegan los equipos, de la herencia de los clubes, como por ejemplo el Athletic..." "Mi tiempo en España fue sensacional, fantástico", resumió después Henry.

El técnico, con trece bajas para el partido de este miércoles, anunció que habrá "rotaciones" en su alineación, al tiempo que indicó que ha transmitido a sus jugadores el mensaje de "disfrutar y jugar" para el duelo de mañana. "Son partidos que todos queremos jugar y nos gusta disfrutar", explicó.

"Nuestros jóvenes jugadores han visto a Griezmann ganar el Mundial, mañana quizá le van a tener enfrente en el campo y hay que empezar alguna vez. No sé quién entrará mañana, pero habrá algún jugador joven seguro. No tenemos ningún problema con eso, con que debuten futbolistas jóvenes. Y también demuestra el valor que tenemos en nuestra cantera", continuó.

Su equipo ya no tiene opciones de clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones. "Hay una posibilidad de clasificarse para la Liga Europa, va a ser difícil. Sabemos la situación en la que estamos. No tenemos ningún miedo. Es muy difícil jugar contra uno de los mejores equipos de Europa y uno de los mejores entrenadores, pero hay que pensar en positivo", repasó.

Este sábado, con un 0-1 en Caen, el Mónaco rompió con una racha de 18 partidos sin ganar. "Hemos visto alguna sonrisa más quizá por la mañana. Creo que es normal. Pero después de la sonrisa de la mañana hay que trabajar. No hemos hecho nada, seguimos en la misma posición. Hay que luchar por este club y salir de esta situación. Hemos puesto la primera piedra, pero quedan muchísimas por poner".