Pochettino considera un error no haber inscrito a Foyth en la Champions

Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham Hotspur, aseguró este martes que no haber inscrito al defensa argentino Juan Foyth en la Liga de Campeones es "doloroso" y un error que no pueden repetir.

Foyth, de 20 años, ha sido titular en los últimos tres encuentros de los 'Spurs', además de haber debutado con la selección argentina en un amistoso contra México.

No obstante, el argentino no podrá ser partícipe del choque de Champions que enfrenta al Tottenham y al Inter de Milán este miércoles en Wembley al no estar inscrito en la lista de la competición.

"Es doloroso. Es un error que no podemos repetir a este nivel, necesitamos encontrar una solución", afirmó el técnico en rueda de prensa.

La ausencia de Foyth se une a la baja por lesión del colombiano Davinson Sánchez y las dudas sobre el estado físico de Jan Vertonghen, quien volvió a ser convocado en el partido liguero de la semana pasada contra el Chelsea, pero no entró en juego.

En caso de clasificarse para lo octavos de final, el Tottenham podría incluir a Foyth para las rondas eliminatorias.