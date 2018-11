Gobierno de Puerto Rico ni población se detendrá en educar sobre violencia género

La procuradora de la mujer de Puerto Rico, Lersy Boria, afirmó que el Gobierno ni la ciudadanía se detendrá en educar a la población sobre la violencia machista en la isla, donde al momento 22 mujeres han sido asesinadas por sus respectivas parejas.

"No nos vamos a detener. Cada una de esas mujeres, cada uno de sus nombres y apellidos, cada uno de los nombres de sus hijos e hijas son la fuerza que nos va a seguir impulsando para unirnos y trabajar mano a mano para encontrar soluciones", sostuvo Boria en un comunicado de prensa emitido hoy.

"Yo creo en el poder de la unión para lograr transformar mentes, corazones y voluntades. Yo creo en el poder que tiene cada una y cada uno de nosotros de mirarnos por dentro e identificar lo que cada una y cada uno puede hacer para contribuir a erradicar esta epidemia de violencia doméstica. Yo creo en que proteger y fortalecer a las mujeres es fortalecer a Puerto Rico", enfatizó.

Boria hizo estas expresiones tras en un acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado ayer, junto al secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, y el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, en el residencial público Las Margaritas en San Juan.

"Nosotros como sociedad tenemos que unirnos y no hacernos de la vista larga ante casos de violencia de género. No podemos permitir que el silencio continúe destruyendo hogares, familias y marcando la vida de menores que en muchos casos también se convierten en víctimas del maltrato intrafamiliar. No te conviertas en cómplice de la violencia y denuncia el maltrato", agregó Maldonado.