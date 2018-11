Pérez-Reverte dice ser un superviviente que pudo contar conflictos humanos

El escritor español Arturo Pérez-Reverte afirmó hoy en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que su mirada narrativa se ha nutrido de la "parte educativa de la guerra" y se declaró un "superviviente" que ha podido contar los conflictos humanos.

"El mundo en el que estuve tantos años, un mundo violento y turbulento, podría haberme aniquilado (...) podía haber muerto, pero no ocurrió, sobreviví, y con lo que salvé de esos naufragios escribo novelas", aseguró el narrador durante la presentación de su más reciente libro, "Sabotaje", editado por Alfaguara.

La novela es el cierre de la trilogía "Falcó", está ambientada en 1937, durante la Guerra Civil en España, y retoma las aventuras del personaje Lorenzo Falcó, espía y agente de servicios de inteligencia.

Pérez-Reverte, quien fue corresponsal de conflictos armados durante 21 años, aseguró que tiene una deuda con la guerra, pues esta tiene un aspecto "educativo" que ayuda a entender a los seres humanos.

"Es horrible, pero cuando vas a la guerra con libros en la mochila, con preparación intelectual, cuando llevas mecanismos de análisis, la guerra es educativa porque aprendes tantas cosas y ves al ser humano haciendo lo mejor y lo peor", aseguró.

"Buena parte de la mirada que tengo sobre el ser humano y el mundo con la que escribo mis novelas se forjó ahí y también se la presto a mis personajes", añadió el escritor en un diálogo con la escritora y columnista mexicana Alma Delia Murillo.

El autor de la saga del capitán Alatriste aseguró que siempre le ha interesado el tipo de ser humano que es un héroe pero no a la manera tradicional, sino como alguien que es capaz de "manipular su destino".

"Las víctimas de la vida no me interesan, narrativamente hablando. Me interesan los hombres o mujeres que son capaces de pelear contra los dioses, los que escupen al cielo, en el sentido metafórico", expresó.

Pérez-Reverte aseguró que no hay que ser un héroe para ir a la guerra, sino tener lucidez cuando la vida golpea. Son esos héroes los que han estado siempre en sus novelas, pues son los que representan la verdadera complejidad humana, indicó.

La edición 32 de la FIL de Guadalajara, que se celebra del 24 de noviembre al 2 de diciembre, reúne a 800 autores y a 2.000 editoriales provenientes de 47 países que exhibirán más de 400.000 títulos durante nueve días. EFE

