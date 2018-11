Coca-Cola preservará el agua en México porque sin ella "no hay negocio"

La preservación del agua mediante múltiples iniciativas se ha situado entre una de las prioridades de la empresa Coca-Cola, según el recién nombrado director de Sustentabilidad y Fundación Coca-Cola en México, Miguel Laporta.

"Es muy fácil para nosotros, ya que si no hay agua, no hay negocio. No hay sostenibilidad. Es un interés genuino, ya que trabajar en agua es trabajar en el negocio", dijo Laporta en una entrevista con Efe sobre las prioridades de su gestión en la empresa, cuya actividad económica aporta el 1,4 % del PIB de México.

La estrategia del gigante de bebidas se encamina hacia la preservación del agua a través de múltiples acciones que han incluido en los últimos años la reforestación y mantenimiento de más de 60.000 hectáreas de bosques.

"El agua es vital para el negocio. Somos una empresa de bebidas y todo está hecho con base en agua. Un compromiso institucional de Coca-Cola es el de regresar cada litro de agua por cada litro que tomemos del subsuelo y ya lo estamos haciendo", dice Laporta.

Con más de 20 años de trayectoria, el ejecutivo tiene como reto dirigir la Fundación de la compañía, considerada una de las 10 más importantes del país con 20 años de quehacer social.

Con respecto al trabajo con el Gobierno que encabezará el izquierdista Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, el directivo vislumbra un panorama que permita alinear esfuerzos con perspectiva social.

"Hoy las fundaciones van a tener un rol más estratégico", vaticina.

La compañía ya ha tenido contacto con los próximos secretarios (ministros) de Medioambiente y Agricultura para trazar líneas de acción y ha encontrado "disposición y apertura para empujar temas".

La compañía, según Laporta, está logrando que "el 70 % de toda la inversión social" que realiza "tenga un mismo sentido y un mismo propósito".

Dentro del cuidado del medioambiente destaca el programa de reforestación, del que señala que "ya es un proyecto maduro" y el "más grande del mundo", señala.

Las más de 60.000 hectáreas que han reforestado en 15 años equivalen a una superficie 100 veces mayor al Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, el quinto parque urbano más grande del planeta.

La reforestación se ha complementado con la instalación de ollas de agua o cosecha de agua pluvial, que benefician a las comunidades locales. La compañía también ha impulsado la construcción de 389 cisternas comunitarias.

"Estamos regresando 127 por ciento del agua que consumimos", indica Laporta, cuya trayectoria incluye la dirección del área de Sustentabilidad Corporativa del banco HSBC en México y América Latina.

Laporta dice que otro pilar de su gestión será seguir con los esfuerzos y la promoción para lograr una vida saludable y activa para la población mexicana.

México presenta índices de obesidad alarmante, fenómeno calificado por las autoridades de salud del país como una epidemia.

El programa Vive tu Parque, que Fundación Coca-Cola creó hace dos años, ha aportado más de 600 espacios públicos a zonas deprimidas en las urbes del país.

"Además de promover vida activa se está dando una cohesión social alrededor del parque. Los niveles de violencia están bajando", ahonda Laporta.

En materia de residuos, la compañía multinacional edificó la planta de reciclaje de PET más grande del mundo, conocida como PetStar, que opera en el Estado de México, colindante con la capital.

"Desde el enfoque de residuos, para el 2030 por cada botella que producimos y sale al mercado hay que regresar la botella y reciclarla", dice.

Laporta instó a toda la industria a tratar de reciclar "en la fuente de origen ya que es una responsabilidad compartida".

En cuanto a consumo de energía, explicó que el 60% de la energía que consumen sus embotelladores proviene de fuentes limpias (eólica, solar, entre otras).

El reto es que en los próximos cinco años toda la energía venga de fuentes limpias y que los más de 28.000 vehículos de reparto de Coca-Cola y sus otros productos sean híbridos en el corto plazo.

La Industria Mexicana de Coca-Cola posee 75 marcas de bebidas producidas en 67 plantas embotelladoras. Generan 97.000 empleos directos y más de un millón de indirectos.