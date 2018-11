Arctic Monkeys regresan a Ciudad de México en marzo tras seis años

La icónica banda británica Arctic Monkeys volverá a México después de seis años, con un concierto en el Foro Sol de capital el 24 de marzo de 2019 en el que presentará su sexto álbum, "Tranquility Base Hotel & Casino", informó hoy Ocesa, organizadora del evento.

En un comunicado, Ocesa afirmó que la banda actuará acompañada por dos invitados también de alto nivel como son la banda sueca The Hives y Miles Kane, con el que el vocalista y líder de los Arctic Monkeys, Alex Turner, en su momento formó el dúo The Last Shadow Puppets (activo en los períodos de 2007-2008 y 2015-2016).

Desde su última visita al país, cuando fueron cabezas de cartel en el festival de Corona Capital de 2013, la banda ha explorado nuevos terrenos y sonidos, evolucionando en cada uno de sus álbumes, hasta publicar este último trabajo en el brilla la complejidad creativa que ha alcanzado Turner.

Tras la publicación de este disco en mayo de 2018, quizás el más esperado de su discografía, el grupo ha dado numerosos "shows" y ha encabezado festivales internacionales como el Primavera Sound, el Mad Cool y el Lollapalooza.

Grabado entre Los Ángeles, París y Londres, "Tranquility Base Hotel & Casino" fue producido por James Ford y el propio Alex Turner.

Autores de cinco álbumes de éxito que los han consolidado como una de las grandes bandas del rock alternativo británico actual, su discografía arrancó con "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" (2006).