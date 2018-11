Gobierno de Puerto Rico divulga documento para operar sistema de peajes en la isla

El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico , Carlos M. Contreras, anunció hoy que se divulgó públicamente el aviso de una Petición de Propuestas (RFP) para operar los sistemas de peaje AutoExpreso en la isla.

En un comunicado de prensa, Contreras detalló que los peajes que el nuevo operador tendrá a cargo serán los de los Expresos 52, 53, 66 y 20, así como las carreteras 22 y la 5, que administra Metropistas, más un peaje en manos del municipio de Guaynabo, y el peaje del puente Teodoro Moscoso en San Juan.

Estos últimos dos contratan a la ACT para que brinde los servicios de AutoExpreso, indicó Contreras.

"El RFP es un documento voluminoso en el que establecemos las necesidades de lo que estamos solicitando y los requisitos de participación", explicó Contreras, también titular del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Añadió que al publicar el aviso en su página web, las empresas mejor calificadas para administrar estos peajes pueden verificar el RFP.

"Aunque la isla es pequeña, tenemos una gran cantidad de peajes y el volumen de tránsito es alto", dijo Contreras, quien reconoció que la isla no debe continuar utilizando sistemas de peajes "arcaicos y con empresas que no están al día tecnológicamente o que no tienen la mínima experiencia en este asunto".

Ante ello, Contreras acudió recientemente a conferencias de la International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA), en Baltimore (EE.UU.), en las que se informó con no menos de 10 compañías sobre los más recientes avances en la industria.

Actualmente, la ACT trabaja para contratar lo que será un "interim operator", que se hará cargo del sistema en transición a partir de finales de enero de 2019 y hasta que se contrate la compañía que la ACT determine.

La empresa de transición no puede competir en el RFP, agregó el funcionario.

El proceso de transición entre GILA y la compañía entrante es de 90 días laborables, según estableció la ACT cuando hizo la notificación oficial el pasado octubre.

Los documentos del RFP estarán disponibles hasta el 18 de enero, que es el último día para someter la propuesta, aunque la apertura de las propuestas o la primera fase será el 22 de enero.

La segunda fase arrancará en marzo de 2019 con aquellos proponentes calificados, y para el 1 de julio se determinará cuál propuesta es la más conveniente para Puerto Rico.

Finalmente, Contreras descartó un aumento en el precio de los peajes ante presiones de parte de la Junta de Supervisión Fiscal para que se eleven.