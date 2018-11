Japón y México por la cima del grupo B en encuentro destacado de la jornada

La legendaria banda británica The Rolling Stones anunció hoy una gira que pasará por trece ciudades de Estados Unidos en 2019, informó la revista Rolling Stone.

"Es emocionante cuando tocamos en estadios en Estados Unidos. ?La energía siempre es increíble!", dijo el vocalista Mick Jagger , mientras que el guitarrista Keith Richards aseguró que sus fans estadounidenses son "un gran público".

El grupo comenzará esta gira el próximo 20 de abril en Miami y la cerrará el 21 de junio en Chicago tras pasar por ciudades como Houston, Washington o Filadelfia.

Estos conciertos serán una extensión del tour "No Filter" que recorrió Europa entre 2017 y 2018.

La última vez que The Rolling Stones se dejaron caer por eñ país fue en 2016, cuando dieron dos conciertos en Las Vegas y, además, participaron en el Desert Trip, un festival en California en el que los británicos actuaron junto a Bob Dylan, Neil Young, The Who, Paul McCartney y Roger Waters (Pink Floyd).

"Blue & Lonesome", editado en diciembre de 2016, es el último disco publicado hasta el momento por la banda.