El escritor español José Acevedo presenta su "Metamorfosis" en Nueva York

El escritor español José Acevedo presenta hoy en la Biblioteca Pública de Nueva York su libro "Metamorfosis y otros relatos" y arranca una gira en Estados Unidos que lo llevará también por Miami y Orlando con motivo de la traducción de esta y otras obras suyas.

"Intento contar cosas que puedan ocurrir aquí. Aunque hay historias que están centradas en un contexto cultural, lo que le sucede a mis personajes le puede acontecer a cualquier persona, sea de habla inglesa o no", explica Acevedo en declaraciones a Efe antes del acto de presentación en la sede de la biblioteca del Bronx.

El escritor llevará a cabo un "conversatorio" con lectores, con quienes discutirán sobre su literatura y de los "temas universales" con los que trabaja el autor: "En 'Metamorfosis' lo que me preocupa es la realidad de ciertas personas: gente que vive en la calle, mujeres víctimas de violencia de género, la juventud, la soledad, la vejez, el género, el mercado global...".

"A mí lo que me gusta es hablar con la gente: los actos en los que el escritor suelta su rollo y al final dedica libros, eso me da igual. Me gustaría hacer encuentros con estudiantes universitarios, saber lo que ellos piensan y lo que pueden aportar a la literatura", destaca Acevedo.

Para el andaluz, la oportunidad de presentar en Nueva York sus libros (editados en castellano por el sello "La Pereza" y en inglés por "Lazy") le genera "ilusión por seguir avanzado" con sus obras y abrir su nombre al importante mercado latino estadounidense, aunque también a los ingleses con la próxima salida de las traducciones de su trabajo.

Acerca de cómo ve el momento actual de la literatura hispana, Acevedo la califica de "mucho más lenta, más narrativa" que la norteamericana, "más directa, más contundente y sin tantas florituras".

Esto último es algo que el considera característico de su trabajo, cuya "rotundidad" lo acerca más al estilo de la literatura norteamericana que al de la hispana.

Acevedo tampoco se ahorra críticas al panorama editorial actual: "La literatura en español está muy mediatizada: son personas de renombre que ocupan ciertos puestos y escriben en determinados medios. Esos son los que exportamos, vendemos y hacemos que se vean. Si no sales en los medios de comunicación o escribes en las grandes editoriales, no estarás en los escaparates de las librerías".

El escritor también considera que la hispana es una literatura muy centrada en "mirar atrás", donde las temáticas se centran en los regímenes totalitarios, en el caso de Latinoamérica, o de la Guerra Civil y la posguerra, en el caso de España.

"?Cuáles son los problemas de hoy en la vida?", se cuestiona el autor, que se muestra preocupado por que esa fijación por el pasado pueda hacer que los problemas de hoy en día queden "ocultos".