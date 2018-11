Campaña de esterilización masiva en Puerto Rico logra atender a 15.000 mascotas

La campaña de esterilización masiva de mascotas alrededor de Puerto Rico ha logrado atender unas 15.000 mascotas, mediante clínicas de esterilización, castración y vacunación, para así ayudar a controlar el exceso de población de animales abandonados en Puerto Rico.

Así lo anunció hoy la primera dama de la isla, Beatriz Isabel Rosselló, quien recordó que la segunda fase de Spayathon for Puerto Rico, como se ha denominado la campaña, se llevó a cabo del 3 al 9 de noviembre, en Aguada, Aguas Buenas, Carolina, Fajardo y San Germán, Arecibo, Vieques y Culebra.

En esta segunda fase se han atendido 8.102 animales.

La primera fase, se realizó durante el pasado mes de junio.

Además de servicios de esterilización, se ofrecieron vacunas, implantación de microchips, comida y diversos artículos para el cuidado de las mascotas.

Spayathon for Puerto Rico fue un acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico, The Humane Society of United States, Colegio de Médicos Veterinarios, Junta Examinadora de Médicos Veterinarios y otras 23 organizaciones adicionales.