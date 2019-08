Horrible lesión de Ronda Rousey. Casi pierde un dedo (Foto)

Ronda Rousey, la ex campeona de UFC, luchadora y ahora actriz, casi pierde un dedo en un horrible accidente durante una filmación de la serie dramática de Fox “9-1-1”.

Rousey, de 32 años, compartió una foto de Instagram y Facebook el martes de su dedo medio izquierdo destrozado, revelando que el “extraño accidente” ocurrió mientras filmaba la “primera toma del día”.

Mira la foto (advertencia es lesión es horrible) en este enlace

A pesar de la gravedad del incidente, la peleadora dijo que nunca se salió de su personaje ya que no acostumbra a demostrar dolor en público.

Anuncio

“Así que se corrió la voz, casi pierdo el dedo filmando” 9-1-1 "", escribió Rousey en Instagram y Facebook.

“Accidente extraño, primera toma del día y me cayó la puerta de un bote en la mano, pensé que me solo me había golpado los dedos, así que terminé la toma antes de mirar (sé que suena loco, pero estoy acostumbrado a audiencias en vivo y nunca mostrar dolor a menos que se supone que debo hacerlo) después de un descanso en la acción, le conté a nuestro director la situación y fui trasladada en ambulancia al hospital, donde rápidamente me volvieron a unir el hueso y el tendón con una placa y tornillos.

Y agregó: “Volví a filmar al día siguiente y terminé mis escenas antes de regresar a casa para recuperarme. La medicina moderna me sorprende, ya he recuperado un rango de movimiento del 50% en 3 días . Hay mucho más de lo que puedo escribir aquí. Estuve atento a través de @rondarouseydotcom para ver la historia completa. Y, por supuesto, sintonice para ver qué tan bien puedo actuar como si mi dedo no se cayera en esta próxima temporada de @ 911onfox”.