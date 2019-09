Míchel y sus Pumas no tienen miedo al América

A jugar sin temores ante el América, fue el llamado que hizo el entrenador español Míchel a sus Pumas que este fin de semana protagonizarán el partido más atractivo de la novena jornada del torneo Apertura-2019 del fútbol mexicano.

En su antecedente inmediato por el Clausura-2019, los ‘felinos’ universitarios vencieron 1-0 a las 'Águilas’ americanistas luego de 12 partidos sin poder derrotarlas.

En su primer torneo en la liga mexicana y con el antecedente de haber jugado para el Celaya hace más de 20 años, Míchel ha identificado la enconada rivalidad que existe entre Pumas y América.

“Siempre invito a mi equipo en este tipo de partidos a que jueguen sin miedo”, expresó el entrenador ibérico. “Intentaremos llevar el partido a situaciones que el América no esté tan acostumbrado”.

Míchel sabe que el América ha tenido serias dificultades para armar a sus equipos en las jornadas previas a causa de diversas lesiones, pero aun así espera un partido con alto grado de dificultad.

“América es un rival muy bueno, un rival grande, y no sólo en México sino a nivel continental y sabemos que cualquier once que su entrenador ponga sobre el terreno de juego va a ser muy duro difícil”, dijo el técnico español de cara al partido del sábado por la noche en el estadio Azteca.

Bajo las órdenes de Míchel, los Pumas han tenido un paso irregular con cuatro victorias y cuatro derrotas y han obtenido 12 puntos que los ubican en la novena posición, pero no están lejos del América que es tercero con 15 unidades.

- El Jefe tampoco tiene miedo -

También el sábado, el estadio Akron, en Guadalajara, será escenario para el Clásico tapatío entre las Chivasy Atlas.

A veces con paso firme y en ocasiones dando tumbos, el Atlas dirigido por el argentino Leandro Cufré ha sumado 13 puntos y es sexto de la clasificación.

Más complicada ha sido la marcha de Guadalajara que tiene apenas ocho puntos. Su afición se ha manifestado con dureza en contra del entrenador Tomás Boy, quien afrontará este partido sin miedo ser removido del cargo.

“No pienso en eso (ser cesado), no me interesa. Estoy ocupado en la parte futbolística y estoy trabajando bien, vamos tranquilos. La afición está en su derecho de opinar, bienvenidos los gritos, eso quiere decir que están ávidos de cosas buenas, no pasa nada, me han gritado en todos lados donde he dirigido”, comentó el polémico entrenador.

Jornada 9

Viernes 13:

Puebla – San Luis 7pm

Veracruz – Cruz Azul 9pm

Tijuana – Tigres 9:06pm

Sábado 14:

Monterrey – Necaxa 5pm

León – Juárez 7pm

Guadalajara – Atlas 7pm

América – Pumas 9:06pm

Domingo 15:

Toluca – Morelia 12pm

Santos – Pachuca 6:45pm

-AFP