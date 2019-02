Real Madrid cae de local ante Girona

Con un par de tantos en la segunda parte, el Girona remontó para vencer 2-1 como visitante al Real Madrid, que se vio sorprendido el domingo y dejó escapar opciones de pelear por el título de la Liga de España que celebra su 24ta jornada.

Christian Portugués "Portu" logró el tanto de la victoria con un remate de cabeza, tras un rechazo del arquero belga Thibaut Courtois a los 75. Diez minutos antes, el uruguayo Christian Stuani había empatado para los visitantes con un tiro penal.

El mediocampista brasileño Casemiro puso adelante al Real Madrid con un certero remate de cabeza a los 25 minutos.

Real Madrid perdió el paso al quedarse con 45 puntos en la tercera posición de la competencia, dos menos que el Atlético de Madrid y a nueve de distancia del líder Barcelona.

Girona llegó a 27 puntos para ocupar el 15to sitio, con la que apenas fue su primera victoria luego 10 jornadas en fila sin victoria; llegó al Estadio Santiago Bernabéu con cuatro derrotas en fila.

Real Madrid se desdibujó por completo después de irse arriba con el cabezazo de Casemiro tras un centro del alemán Tony Kroos cuando dominaba el juego con claridad.

Los merengues, que tenían cinco fechas en fila con victorias en la liga, fueron arrasados en el complemento por un rival que no tenía un triunfo en la liga desde finales de noviembre.

Stuani igualó después de hacer una buena ejecución de un tiro penal, que fue señalado por una mano en el área del defensa Sergio Ramos, a los 65.

La presión de los visitantes siguió siendo sofocante y tuvieron otra buena opción de tomar la ventaja cuando "Portu" incursionó al área y sacó un potente disparo que dio en el larguero a los 70.

"Portu" corrió con mejor suerte en su siguiente arribo al encontrarse el esférico rechazado por Courtois y mandarlo a las redes con un cabezazo a los 74.

Los merengues, incapaces de generar peligro, corrieron con fortuna de que la desventaja no fuera más amplia con más llegadas de sus oponentes.

Para el Madrid fue una tarde para el olvido y la cerró con la expulsión de su capitán Ramos, quien después de intentar un remate que fue sancionado por juego brusco con su segunda tarjeta amarilla.

El Madrid cayó en tal irregularidad que su mejor opción para empatar llegó en el tiempo de reposición cuando Courtois se sumó al ataque para un tiro de esquina y logró un cabezazo que pasó apenas a un lado del marco.

