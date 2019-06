Otra sorpresa de Triple Corona: Sir Winston gana el Belmont

Sir Winston le dio otro giro inesperado a la Triple Corona al remontar en la recta para quedarse el sábado con el Belmont Stakes , a pesar de tener momios de 10-1.

El triunfo le dio al entrenador Mark Casse las últimas dos gemas de la Triple Corona para tresañeros. Ganó el Preakness con War of Will, quien se esperaba que contendiera con el favorito, Tacitus, en el Belmont.

En lugar de eso, fue el otro potro de Casse el que tomó la cima después de una monta conservadora del dominicano Joel Rosario , para derrotar a Tacitus por un cuerpo. Joevia, otra sorpresa, se quedó en el tercer puesto y Tax llegó en cuarto.

La Triple Corona le pasó factura a War of Will, que compitió en las tres carreras. Finalizó noveno entre los 10 caballos que partieron.

El Belmont puso fin a una entretenida Triple Corona que vio una descalificación en el Derby de Kentucky y a un caballo sin jinete en el Preakness. Eso avivó el interés en el hipismo a pesar de que no había posibilidad de lograr la tercera Triple Corona en los últimos cinco años, después de que Justify la consiguiera el año pasado y American Pharoah en 2015.

El Belmont fue una carrera para los jinetes y Rosario fue el indicado para tomar las riendas de caballo lleno de ímpetu.

Desde el séptimo partidor, Rosario comandó al potro de color avellana hasta el riel para ahorrar energía. Sin Winston fue octavo en la primera media milla y comenzó su remontada en la última curva.

Joevia, con momios de 21-1, imponía el ritmo desde la punta y Tax le seguía de cerca. En la recta, Rosario guio a Sir Winston lejos del riel y, por un pequeño instante, entorpeció a su compañero de cuadrilla, War of Will.

En esta ocasión no hubo investigación ni queja. Sir Winston se encaminó hacia la punta y mantuvo a raya el embate final de Tacitus, que cabalgó muy por fuera con el puertorriqueño José Ortiz en la monta.

El segundo lugar le impidió al entrenador Bill Mott quedarse con dos gemas de la triple corona. Country House, también de sus establos, obtuvo el triunfo en el Derby de Kentucky.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.