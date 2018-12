Réferi de lucha OBLIGA a estudiante a cortarse el pelo en un supuesto acto de racismo

El miércoles en Nueva Jersey durante una competición de lucha de preparatorias ocurrió un incidente que ha causado mucha indignación en las redes sociales y que ha levantado acusaciones de racismo.

De acuerdo con el medio SNJToday, el réferi Alan Maloney, un hombre blanco, obligó al estudiante afroamericano Andrew Johnson de Buena Regional High School a cortarse sus rastas o si no lo iba a descalificar.

Para no perjudicar a su equipo, el chico optó que le cortaran su cabellera enfrente de todos. Al ganar la lucha, Maloney le alzó la mano a Johnson, quien estaba visiblemente molesto y abatido.

Epitome of a team player



A referee wouldn't allow Andrew Johnson of Buena @brhschiefs to wrestle with a cover over his dreadlocks. It was either an impromptu haircut, or a forfeit. Johnson chose the haircut, then won by sudden victory in OT to help spark Buena to a win. pic.twitter.com/f6JidKNKoI