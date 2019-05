Nadal da paso importante en Roma

El español Rafa Nadal, que conquistó este domingo contra el serbio Novak Djokovic su novena corona en el Masters 1.000 de Roma, aseguró que se da una nota muy alta por el nivel mostrado y que dio "un paso adelante muy importante".

"La nota es muy alta, sobre todo cuando el torneo ha ido avanzado y he estado cada vez mejor. He hecho muchas cosas positivas, el sábado (contra el griego Stefanos Tsitsipas) jugué muy bien y este domingo he jugado quizás aún mejor", dijo Nadal a EFE en el Foro Itálico.

"La verdad que es para estar muy contentos porque se ha trabajado mucho para llegar dónde estoy a día de hoy. Ganar este título es un paso adelante muy importante. Muy feliz con la victoria, es un torneo histórico, de los más importantes y para mí es un torneo que significa muchísimo", agregó.

Nadal triunfó en el Foro Itálico por novena vez, catorce años después de la primera, que se remontaba a un épico partido de más de cinco horas contra el argentino Guillermo Coria. El balear reconoció a EFE que fue uno de los duelos más emocionantes de su carrera.

"Fue un partido muy bonito y emocionante, muy importante para mí, uno de los más emocionantes y bonito de mi carrera sin duda, y aquel partido lo que significó para mí era un paso más adelante, en ese momento cuando gané no pensaba para nada en todo lo que pudo suceder después", explicó.

Finalmente, Nadal informó de que se tomará ahora unos días de descanso, antes de pensar en un nuevo asalto a Roland Garros.

"Puede ser, creo que sí algún día iré a pescar. Pero bueno, es estar tranquilo, descansar dos días. Llevo semanas seguidas, ahora mismo lo que tengo es ganas de seguir jugando a tenis, compitiendo, disfrutando de la pista", afirmó. EFE