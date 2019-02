Su problema auditivo no detuvo a la influencer Janelle Rodríguez para lograr el éxito

Ella solo tiene oídos para las críticas de su madre y su abuela, a quienes señala como sus fieles seguidoras y quienes se encargan de corregir su “spanglish” cuando hace sus apariciones en las redes sociales o hasta en la televisión.

“Han sido gran parte de mi vida, son mis más grandes críticas también, cuando miran la tele me dicen ‘¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué no lo haces diferente?’… me corrigen, pero son mi gran apoyo también”, dijo Janelle Marie Rodríguez, la debutante co-presentadora del nuevo programa de ESPN Deportes, “Ahora o Nunca” (11 p.m. de lunes a viernes), en donde participa junto a Mauricio Pedroza y Hérculez Gómez, además de ser parte de la versión del show en inglés “Now or Never”.

Esas correcciones y el apoyo de su familia le ayudaron a Rodríguez sentirse segura para dar un importante salto en su carrera. Ni siquiera su problema auditivo la detuvo para alcanzar el éxito.

“He trabajado toda mi vida para este momento y he tenido que sobreponer muchos obstáculos… tengo pérdida de la audición y uso ‘hearing aids’ (aparatos de los oídos), que no me pongo para conversaciones así, pero si tú me ves en la calle y me dices ‘hi’, no te oigo, si no te estoy mirando no te oigo”, explicó Rodríguez, quien fue seleccionada por medio de un casting nacional.

El diagnostico de su pérdida de la audición fue detectado por primera vez en 2012, pero ella asegura que ha podido sobrellevarlo aunque actualmente puede oír solo un 80%.

“Mi doctora me dijo que uno no se da cuenta, pero dijo que yo estaba leyendo labios”, señaló. “Cuando era niña, eso era como un chiste porque decían ‘¡ay, Janelle está sorda!’ o mi mamá me llamaba y no le respondía… ella decía que era ‘selective hearing’ (risas)”.

Debido a eso, Rodríguez se ha preparado para poder comunicarse de otra forma aparte del inglés y español.

“Es bonito realmente porque ahora seré trilingüe, estoy aprendiendo a comunicarme con señas. Puedo por lo menos hablar con alguien en la calle y entender su nombre, saludarlo, si les gusta bailar, leer… es muy ‘cool’”.

Sus problemas auditivos no fueron el único inconveniente para convertirse en periodista con el canal deportivo. La hija de padre hondureño y madre cubana tuvo que incorporarse casi de manera obligatoria al mundo de las redes sociales para lograrlo.

“Me tuve que adaptar a lo digital”, explicó a HOY Deportes. “También actúo y hubo una oportunidad hace dos años que no me dieron porque no tenía 50,000 seguidores”.

Ese rechazo fue muy duro para Rodríguez, sin embargo, le ayudó a entender la nueva realidad de la era digital para poder atrapar esas oportunidades. La oriunda de Miami se dio a la tarea de trabajar con personalidades de las redes sociales y de esta forma crecer su audiencia.

“Fue desafortunado porque estás en una posición en la que tu talento ya no vale. Entonces tuve que empezar a crear contenido para posicionarme de mejor manera y eventualmente poder trabajar con los grandes como Anwar, Lele Pons y otros más”.

Aunque logró cautivar la audiencia en las redes con sus videos de comedia y reportajes con actores reconocidos de Hollywood, Rodríguez no se considera una embajadora de los “influencers” latinos por haber dado un salto tan gran en el mundo de los deportes.

“Nunca lo he pensado de esa manera… sería un honor para mí (risas)”, dijo. “Por mi edad y estar trabajando con una parte de milenios en ESPN Deportes, es una bonita oportunidad para mostrarle a la audiencia que tenemos variedad porque incluimos historias que le interesa a los milenios”.

Lo más cercano que Rodríguez, quien estudió Comunicaciones en la Universidad de Northridge, había trabajado en los deportes fue como reportera en Monster Jam y aunque no siempre estuvo involucrada en otros aspectos deportivos, aseguró tener la pasión para desenvolverse en ese ambiente.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda