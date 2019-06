Marshall Faulk: Rams son el equipo más completo de la NFL

Si hay alguien con autoridad para hablar sobre Los Ángeles Rams, ese es Marshall Faulk.

El excorredor y miembro del Salón de la Fama que participó en dos Super Bowls cuando la franquicia estaba en San Luis, destacó el trabajo que se hizo en la oficina previo a la temporada pasada. Además, calificó como claves las contrataciones de Sean McVay como entrenador en jefe y Wade Phillips como coordinador defensivo en 2017.

“Siento que durante mucho tiempo estuvieron recolectando talento y tomaron muchas decisiones realmente buenas sobre los muchachos que estaban buscando”, describe Faulk. “Contrataron a un entrenador que es muy innovador. Un chico que estaba dispuesto a tomar riesgos. Trajeron a Wade Phillips como coordinador defensivo que es muy bueno. Él es simplemente firme. Es un tipo contra el que odiaba jugar porque es duro. Se asegura de que se esté haciendo lo que se supone que debes de hacer. Él no va a ser hipnotizado por nada de lo que haces”.

El campeón del Super Bowl XXXIV también destacó lo hecho en el año por el mariscal de campo Jared Goff y el corredor Tood Gurley, al igual que las adiciones de Aqib Talib y Marcus Peters en la defensa. Dichos jugadores fueron cruciales para que el equipo angelino tuviera junto con los New Orleans Saints, el mejor récord en la NFL con 13 victorias y tres derrotas.

“Con base a eso, Sean McVay construyó una cultura ahí con esos jóvenes para ganar juegos. Desde hace dos años, eran un equipo del que no teníamos idea de lo que iba a pasar. Jared Goff fue tal vez un desastre, Todd Gurley, no lo sabíamos. ¿Puede volver de una lesión en la rodilla? Se hicieron muchas preguntas”, argumenta Marshall. “Hicieron algunos buenos movimientos trayendo a jugadores de jerarquía. Aqib Talib, Marcus Peters, aseguraron la defensa y los llevaron al Super Bowl. Lastimosamente, no pudieron concretar la hazaña”.

A pesar de haber perdido la pasada edición del Super Bowl ante los New England Patriots, Marshall está ilusionado por Rams ya que para él es la franquicia más fuerte que hay actualmente en la liga.

“Al decir eso, creo que es el equipo más completo en la NFL cuando los miras de arriba para abajo. Piensas en lo que vivieron. El salir a la carretera para una Final de Conferencia de la NFC en Nueva Orleans y ganar un juego de futbol americano. Sé que hubo cierta controversia, pero estar en la posición de ganar ese juego para un equipo joven. Era imposible. Es un lugar difícil para ganar”, sentenció.

Busca talentos en México

Recientemente se reportó que el corredor Rashaad Penny, quien fue la primera selección del Draft de 2018 para los Seattle Seahawks ha estado entrenando con Faulk desde enero. Ambos son egresados de San Diego State Aztecs y suelen reunirse lunes y miércoles por dos horas.

Sin embargo, Penny no es el único joven al que Marshall apoya, pues ‘El MVP’ de la temporada 2000 visitó Tijuana durante el fin de semana pasado, para la quinta edición del Baja Bowl Fest.

Marshall estará con otros dos ex corredores, el también exazteca Lynell Hamilton quien ganó el Super Bowl XLIV con los New Orleans Saints y que por tercer año consecutivo participó en este evento como coach, además del sandieguino Ricky Williams que jugó para los New Orleans Saints, Miami Dolphins y Baltimore Ravens.

“La idea es expandir los alcances del juego y comprender lo que se les puede ofrecer en oportunidades a los jóvenes de aquí, en la región de Baja California. Yo vengo de orígenes humildes. Muy pobres, eso me pegó en la calidad de educación que pude tener hasta que apareció en mi vida el futbol americano colegial, y con esas puertas abiertas para los jóvenes de aquí puede darte cosas que a lo mejor no podrían aspirar en cuestiones de estudios universitarios”, finalizó.