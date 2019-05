Evento en el muelle de Santa Mónica espera recaudar $1 millón a beneficio de niños desfavorecidos

Por noveno año consecutivo, el muelle de Santa Mónica se llenará de bicicletas estáticas con el fin de recaudar fondos para chicos de familias de bajos recursos y que están expuestos a un ambiente negativo en sus vidas cotidianas.

“Pedal on the Pier” espera recolectar más de $1 millón que emplearán para que estudiantes de escuelas en Compton, Watts y otras áreas afectadas por la violencia puedan asistir al Camp Ubuntu, que es un campamento diseñado para que los chicos puedan aprender a comunicarse, construir relaciones, inspirarlos a probar cosas nuevas fuera del pandillerismo, abuso de drogas y hogares de familias disfuncionales.

“Somos una organización sin fines de lucro y estamos en nuestro décimo año en el que proveemos servicios a niños de familias de bajos recursos la oportunidad de salir un poco de sus comunidades y que experimenten la naturaleza en un campamento en las montañas”, dijo David Moss, quien es uno de los fundadores del Harold Robinson Foundation, que se encarga de organizar el evento.

Durante el evento habrá 100 bicicletas estáticas que serán usadas por equipos de cinco personas entre las 11 a.m. hasta las 4 p.m. el 2 de junio. Además contarán con la asistencia de personalidades del entretenimiento y el deporte como Hilary y Haylie Duff, Steve McQueen Jr., Evander Holyfield, David Duchovny, Rosanna Arquette, Molly Sims, Craig Robinson, DJ Mustard, MC Hammer, Debbie Allen, Flea y Luc Robataille.

Desde que se inició este programa, se han podido recaudar hasta seis millones de dólares, de los que la gran mayoría de chicos de descendencia latina y afroamericana se han beneficiado.

“La gente puede donar incluso antes del evento, desde ya, pueden ir a nuestra página web (pedalonthepier.com) y seleccionar al ciclista que prefieran y hacer su donación”, explicó Moss.

Omar Castañeda es uno de los consejeros que año tras año recibe a cientos de chicos en el Camp Ubuntu, en donde aplica sus propias experiencias para poder conectarse con ellos a otro nivel.

“Ser un consejero ahí y que los chicos me vean como un modelo a seguir, significa mucho para mí… sabes, soy alguien que viene de la cultura de las pandillas”, señaló Castañeda. “Hice parte del sistema juvenil carcelario, estuve en el sistema penitenciario. Empecé a trabajar en el campamento un mes después de que completé 15 años en la cárcel, entonces entiendo el valor de tener algo así disponible. Me veo como un chico y digo que si hubiera tenido algo como esto disponible, tal vez no hubiera pasado 15 años en la cárcel”.

El campamento se encuentra ubicado en el bosque nacional de Los Ángeles, en el Lake Hughes, en donde por tres días, 100 estudiantes son resguardados por 36 adultos a la vez. El programa en el Camp Ubuntu busca mantener un ambiente positivo y educativo.

“Cuando ellos vienen al campamento, se sienten en un lugar seguro, en donde pueden experimentar cosas nuevas y hablar sobre cosas que a lo mejor en sus ambientes no pueden hablar”, dijo Castañeda. “Año tras año vamos viendo los cambios en los chicos que vuelven, porque saben que aquí pueden ser ellos mismos y no tienen esa presión de donde vienen”.

El consejero dijo que el ver a chicos con tatuajes y que hacen parte de pandillas, lo motiva aún más para ayudarlos a corregir el camino.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook