El mexicano Omar Párraga cambió el rumbo de su vida cuando montó por primera vez una patineta

A sus 10 años de edad, nació en Omar Párraga una pasión por las patinetas, mismas en las que encontró un escape a la realidad que vivía. No conoció a su padre y vivió en Analco, uno de los barrios más peligrosos de Guadalajara, en gran parte de su desarrollo.

El patinaje fue su salida.

“Más que un deporte, al ‘skateboarding’ le llamo ‘fenómeno social’ porque es algo en la sociedad que nos orilla a manifestar nuestra energía de manera positiva”, dijo Párraga durante una sesión de entrenamientos en Lafayette Park de Los Ángeles. “Yo experimentaba una libertad personal, que era como una terapia. Me montaba sobre mi tabla y todo se olvidaba”.

Párraga se prepara actualmente para viajar a diferentes partes del mundo, haciendo lo que más le gusta, maniobrando su patineta en las competencias de Red Bull, compañía con la que tiene un contrato desde hace seis años.

Vivió etapas de su vida sin esa figura paterna, que le pudiera haber orientado en momentos cruciales de su crecimiento, sin embargo, siente que logró reemplazar en gran parte esa ausencia y alcanzar muchos de los objetivos que se trazó. Señaló a su madre como el pilar de su familia, ya que trató de proveer siempre a sus cinco hijos, siendo Omar el menor de todos.

“Ella nos sacó adelante, tenía dos trabajos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche”, recordó el patinador a HOY Deportes. “Desde ese punto de vista mi verdadero maestro fue la calle porque nadie me decía que no me saliera de la casa. Yo tenía que aprender de la experiencia ajena, de mis amigos”.

Durante su juventud, Párraga estuvo expuesto a situaciones en la que su vida corrió peligro. Vio la violencia extrema de primera mano, en un área en el que los robos y asesinatos eran comunes en plena luz del día.

“Las dos avenidas principales es donde se mueven las partes robadas”, explicó el patinador de 26 años y residente de Los Ángeles. “Confesándome, lo más loco que hice fue ir con mis amigos disque a robarle un espejo a un coche. Siendo honesto. nunca me interesó, lo hice solo para seguir al grupo. Estando ahí, no me atreví a hacerlo, sentí una adrenalina muy fea”.

Entre los incidentes que vivió en su juventud, Párraga recordó haber visitado una casa abandonada con sus amigos en el que se manejaba droga. En ocasiones le ofrecieron para que consumiera pero él asegura que un miedo interno no le permitía dar ese paso, mismo del que sus amigos cayeron.

“El miedo en mí era constante, por la incertidumbre de salir a la calle y no saber si los vándalos del barrio me iban a desconocer de lo drogados que andaban o que le hicieran daño a mi mamá o alguien más de mi familia”, contó. “Varios de mis amigos del barrio terminaron fallecidos o están siendo buscados por la justicia en Guadalajara”.

Trucos de videojuegos

El ser un patinador profesional no era algo que él tenía en mente cuando era chico. Él asegura que nunca pensó que podría vivir de ello y durante ese proceso de aprendizaje, los videojuegos fueron su mejor maestro.

Párraga tenía una consola de Nintendo en el que jugaba el videojuego de patinetas y gracias a eso aprendió los nombres de los trucos que le ayudaron a “crear mi mundo”.

Su carrera empezó a despuntar alrededor de los 14 años, cuando compitió en otras regiones de la república mexicana. Poco a poco se fue dando cuenta que el mundo del patinaje podría ser una opción en su vida.

El estilo de patinaje que Párraga maneja es el callejero, “no tanto el de rampas porque te tienes que dedicar solo a eso y a mí me gusta más la calle, que es donde puedo competir. En los últimos seis años, es de esa manera como he competido para Red Bull, ellos me han apoyado bastante”.

El mexicano ha tenido grandes logros en varios torneos alrededor del mundo: ganó el torneo en Polonia, quedó segundo en Noruega, cuarto lugar en Tokio y otros más.

Párraga planea seguir en Los Ángeles para competir más seguido en Estados Unidos, sin dejar de hacerlo internacionalmente, como próximamente lo haría en el torneo de Tallin, Estonia, en febrero de 2019.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda