Diversos personajes envueltos en el mundo deportivo dieron un último adiós en el 2018

Así como el 2018 dejó grandes memorias deportivas, varios personajes se convirtieron en precisamente eso: memorias. Aquí recordamos algunos de los personajes que fallecieron en este 2018 y que dejaron huella en sus labores.

Sigi Schmid (Futbol)

El extrenador del Galaxy de Los Ángeles, Sigi Schmid falleció el 24 de diciembre, después de estar tres semanas hospitalizado por un problema del corazón. Schmid, de 65 años, estaba necesitado de un trasplante de corazón. Lideró al Galaxy en 2000 para ganar la Liga de Campeones de Concacaf y en 2002 su primera Copa MLS.

Juan Carlos García (Futbol)

El hondureño de 29 años y perteneciente al Wigan Athletic, perdió la batalla contra la leucemia que lo aquejaba. Falleció el 9 de enero.

Davide Astori (Futbol)

Con 31 años, el italiano y capitán de la Fiorentina, murió el 4 de marzo por un paro cardiorrespiratorio durante la concentración del equipo.

Juventus players pay tribute to Davide Astori before their match against Fiorentina pic.twitter.com/dhpRTjfJgr