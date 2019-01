El karateka ecuatoriano que inspiró su carrera en un filme de los 80s, competirá en Karate Combat en Hollywood

Conoció el karate a los 8 años de edad por medio de las películas, que veía junto a su padre, de héroes filmográficos como Chuck Norris y Bruce Lee. Sin embargo, fue la de “Bloodsport” o Deporte Sangriento, de Jean Claude Van Damme, la que terminó por convencer a Daniel Viveros que este sería el deporte que quería practicar.

El ecuatoriano es hoy por hoy uno de los mejores karatecas que ha dado su país y tendrá su primera aparición en el segundo año de Karate Combat en la primera velada de 2019 que se realizará el 24 de enero en el Avalon de Hollywood (7 p.m., live streaming: karate.com). Viveros enfrentará al francés Ilies Mardhi en la división de peso ligero.

“La historia de la película en la que crece y se convierte en campeón, su agresividad, la fuerza, me encantó todo eso me hizo convertir en un fan de Jean Claude Van Damme”, dijo Viveros vía telefónica desde Quito a HOY Deportes.

Los logros de Viveros bien podría emular la carrera ficticia de Van Damme, ya que el ecuatoriano fue cinco veces campeón sudamericano, además de ser el primer ecuatoriano campeón de Juegos Panamericanos y primer medallista masculino del Circuito Mundial de Karate, dos veces vice-campeón panamericano, campeón del US Open en Las Vegas, medalla de bronce en Milán, entre muchos otros logros.

Pero el camino del ‘Diamante Negro’ no fue sido fácil.

“Tuve una infancia difícil, complicada”, recordó. “A veces no se comía más de una vez al día, iba a la escuelita con los zapatos rotos, no tenía cuadernos. Por casi tres años no pude ir al colegio. Nuestro barrio es como en el Bronx en cuestión de violencia, drogas, robos. Salías al medio día y veías a alguien en la calle apuñalado o veía un [vendedor de drogas] en la esquina de mi casa”.

Para Viveros, el karate se convirtió en su salida y a los 15 años, la oportunidad que le cambió la vida le llegó al ser seleccionado de Ecuador. Desde entonces no dejó de competir alcanzando triunfos internacionales e históricos para su país.

El oriundo de Chillogallo escuchó por primera vez de Karate Combate en 2017 cuando esta organización llevó a cabo su debut.

“Me gustan los deportes fuertes, de contacto… por eso apliqué y de todos los miles que quisieron entrar, me escogieron”, explicó Viveros. “Ellos se basan en tu palmarés como atleta, qué resultados has tenido, si les gusta tu forma de combatir, tu actitud… y otras cosas más”.

Actualmente, el peleador tiene un título universitario como Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo y estudia su segunda carrera en Pedagogía de la Actividad Física, además es asesor técnico-táctica en un club de alto rendimiento de karate.

