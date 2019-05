Video capta momento en que Arnold Schwarzenegger es atacado con patada voladora

En una visita para un evento deportivo en Sudáfrica, el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger fue agredido por una persona que le lanzó una patada voladora en la espalda.

El actor grababa a varios niños al momento cuando el sujeto toma acción, sin embargo, Schwarzenegger apenas si se movió un paso hacia adelante sin saber qué ocurría cuando los elementos de seguridad detuvieron al agresor.

El actor señaló en sus redes sociales que se encontraba bien y que la atención no debería ser sobre el atacante. “No hay nada de qué preocuparse”, dijo Schwarzenegger más tarde. “Pensé que la multitud me empujaba, lo que pasa a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video, como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat”.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



