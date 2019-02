19 caballos han muerto en dos meses en Santa Anita; aquí la posible razón...

En un lapso de dos meses, 19 caballos han muerto en la pista de caballos de Santa Anita. El hipódromo está siendo inspeccionado según reportó la cadena ABC el martes. La última muerte se registró el lunes.

Uno de los dueños, Larry Peal, dijo que su caballo sufrió lesiones en la pista y que posiblemente está relacionado con las lluvias.

“La pista se parecía mucho a la autopista 210… como de concreto”, dijo el dueño de un caballo de tres años que se lesionó recientemente.

Workers on the track at Santa Anita. 19 horses have died in the last few months. Could all the rain recently make the track dangerous? The story at 4 pic.twitter.com/W3IMiih0pO