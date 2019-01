Sainz: "Cuando ya has ganado lo que quieres es volver y ganar de nuevo"

El piloto español Carlos Sainz (Mini), que a partir del lunes buscará en Perú su tercera victoria en el Dakar, ha afirmado que cuando ya has ganado esta prueba "lo que quieres es volver y ganar de nuevo".

"Sinceramente, no he cambiado la forma en que me preparo después de ganar el año pasado. Una vez que ha ganado, todo lo que quieres hacer es volver y ganar de nuevo", señala Sainz en declaraciones que difunde su equipo.

"Todavía eres consciente del tipo de carrera que será y tratas de adaptarte al coche y a sus características", agrega el ganador del Dakar en 2010 y 2018.

Para Sainz el Dakar "te desafía en todos los sentidos, tanto física como mentalmente. Impone toda tu fuerza y la de tu equipo, así que la victoria trae la máxima satisfacción".

Para su compañero de equipo, el francés Sebastien Loeb, participar en este Dakar 2019 con su copiloto, Daniel Elena, "es un desafío fantástico".

"Varios equipos tendrán la oportunidad de ganar y espero que nosotros seamos uno de ellos. Me gustan las dunas. No he olvidado todo lo que he aprendido en estos tres últimos años y todavía tengo hambre de éxito", señala el nueve veces campeón mundial de rallys.