LeBron James se perderá por lo menos cuatro juegos más

Los Lakers anunciaron que Kyle Kuzma estaba “cuestionable” para el duelo de esta noche ante los Knicks de Nueva York debido a una lesión en la parte inferior de la espalda y que LeBron James se perderá por lo menos cuatro juegos, mientras se recupera de una lesión de ingle.

Kuzma estuvo en los entrenamientos del viernes haciendo algunos tiros, pero solamente tuvo tratamiento en su espalda. Salió lesionado en el segundo cuarto del juego del miércoles ante el Thunder de Oklahoma City.

“La espalda es dura”, dijo el entrenador de los Lakers, Luke Walton. “Realmente no puedes jugar con el dolor de espalda. Te sientes encadenado y no te puedes mover. Ha estado recibiendo tratamiento y vamos a ver cómo se está moviendo y cómo se está moviendo hoy”, dijo Walton.

Los Lakers dijeron que James, quien salió lesionado en Navidad ante los Golden State Warriors, será reevaluado en una semana.

Por lo pronto, los Lakers dijeron que James no viajará con el equipo para la gira de dos juegos a Minnesota el domingo y a Dallas el lunes. Los Lakers regresarán a casa para enfrentar a los Pistons de Detroit el miércoles.

“Los tenemos que mantener saludables”, dijo Walton. “Necesitamos a todos en el equipo. No queremos que nadie se lastime, pero es cómo funciona la temporada de la NBA. Estamos abajo en cuerpos, y va a ser un reto, pero nuestros muchachos están emocionados por ello. Tenemos que encontrar una manera de jugar a un nivel muy alto y tenemos que terminar bien en algunos de estos partidos”.

“No tenemos a LeBron. No tenemos a (Rajon) Rondo (cirugía en el dedo). Quizá no tengamos a Kuz. Estamos jugando básquetbol. Podríamos quedarnos sentados aquí y buscar algunas excusas. Necesitamos buscar una forma de competir fuerte y darnos la oportunidad de ganar algunos de estos partidos. Creo que hemos hecho un buen trabajo para lograr eso. No los hemos ganado, pero en lo que se refiere a jugar fuerte y competir, nuestros muchachos han tenido éxito en ello”.