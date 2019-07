Kawhi Leonard firmará con Clippers, que también canjeará por Paul George

Mientras el resto de la NBA se apuraba para tomar sus decisiones en la agencia libre, Kawhi Leonard tomó su tiempo.

Para los Clippers, esa espera valió la pena.

No solamente los Clippers obtuvieron a Leonard, el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA y el jugador más codiciado en la agencia libre, pero también agregaron a un jugador clave en su plantilla el viernes por la noche, al acordar una transacción con Oklahoma por Paul George.

Los Clippers obtendrán a George en una transacción que enviará a Danilo Gallinari y el armador Shai Gilgeous-Alexander, que viene saliendo de su temporada de novato, a Oklahoma City. Además, los Clippers mandarán cuatro rounds de primera ronda al Thunder, así como una selección de primera ronda protegida y también intercambiarán dos selecciones.

Leonard y George le darán a los Clippers un equipo de dos grandes estrellas, como nunca lo habían tenido, a solamente semanas después de que su rival, los Lakers, adquirieron a una estrella muy fuerte, Anthony Davis, quien jugará a un lado de LeBron James.

El movimiento de Leonard no solamente rechazó a los Lakers y Raptors, sino que convirtió inmediatamente a los Clippers en contendientes para el campeonato de la Conferencia del Oeste. Pero la decisión no solamente es notable debido a que cambia el futuro de los Clippers. El jugador de Moreno Valley de 28 años de edad, quien jugó en San Diego State, representa la firma más grande en la historia de una franquicia, que hasta este viernes, no había sido un destino para las mejores estrellas en su mejor momento.

Los Clippers planearon todo desde el año pasado, en el momento que Leonard fue canjeado de San Antonio, en donde tuvo una lesión de cuádriceps, y fue enviado a Toronto.