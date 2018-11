VIDEO: Luchador que fue acusado de violación es sacado a la fuerza de evento de WWE

En enero de este año, la empresa de lucha libre WWE despidió a Eric Arndt, mejor conocido como Enzo Amore, después de que salieron a la luz acusaciones de acoso sexual y violación en su contra.

Este domingo, en el Staples Center de Los Ángeles el controversial Enzo regresó a un evento de la compañía, pero al parecer fue un invitado no deseado.

El excampeón de peso crucero apareció en el área cerca del ring para “Survivor Series” como aficionado. Se subió sobre una silla durante una lucha y empezó a llamar la atención y causar un alboroto.

Sin embargo, de inmediato una agente de seguridad de WWE se le acercó y derribó para luego escoltarlo fuera de la arena.

My video of the wrestler formerly known as Enzo Amore trying to interrupt #SurvivorSeries. @WWE security not having any of it. He is taken down quickly. pic.twitter.com/2jdRtOe36z