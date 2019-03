Nadal se disculpa por llegar tarde, pero luego despacha a su rival en 72 minutos

Rafael Nadal tuvo un estreno tranquilo en Indian Wells.

Pero no fue sin antes pasar un momento curioso. Nadal llegó unos minutos tarde para salir a la cancha, mientras su rival Jared Donaldson lo esperaba.

“Disculpa por llegar tarde”, le dijo Nadal. “Pensé que era a las 8 no a las 6”, dijo el español al estadounidense en una imagen del canal oficial del ATP antes de su duelo programado para las 6 p.m., el primero en la jornada vespertina del domingo en Indian Wells Tennis Garden.

Rafa Nadal: better at tennis than timekeeping #BNPPO19 pic.twitter.com/VMunHelwZY

“No van a empezar el juego sin ti”, declaró Donaldson ante la risa de ambos.

El ganador de 17 torneos de Grand Slam estuvo ausente el año pasado del torneo californiano por una lesión, pero doblegó por doble 6-1 en 72 minutos al invitado estadounidense de 22 años y 192 del mundo Donaldson.

Durante el primer set, Nadal se peleó con su primer servicio y no metió más que un 35 por ciento, pero lo subsanó en la segunda con un porcentaje del 86 por ciento que reflejó su inminente dominio exhibido.

El español jugará mañana en partido de tercera ronda de Indian Wells ante el argentino Diego Schwartzman (26), sobre quien se ha impuesto en 15 de los 17 sets, torneo que ha ganado en tres ocasiones en las ediciones de 2007, 2009 y 2013.

Too hot to handle



Schwartzman awaits Nadal after the Spaniard’s blistering 6-1 6-1 win over Donaldson #BNPPO19 pic.twitter.com/GVBMDzFgWx