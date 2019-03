Familia da el último adiós a legendario ‘Chiquilín’; lo recuerdan como un excelente bailador

Con música de antaño y un desfile de personalidades del deporte en Los Ángeles, el legendario fotógrafo de Los Ángeles, Jorge “Chiquilín” García, fue despedido el sábado pasado en la ciudad de Huntington Park, California. García fue cremado, mientras cientos de excompañeros periodistas se reunieron con la familia García para recordar sus anécdotas desde los años sesentas como fotógrafo deportivo en Los Ángeles.

La esposa de “Chiquilín”, Doña Guadalupe García, estuvo acompañada por sus hijas Yesenia y Vanessa, además de sus dos nietas.

“Estoy fascinada con oír los comentarios sobre él. Lloro cuando hablan bonito de él”, indicó Doña Guadalupe, quien describió a su esposo como un excelente bailador, amante de la comida, especialmente los mariscos.

“No se contaba mucho en la casa con él, llegaba a comer y luego a dormir”, recordó la viuda, quien tuvo tres hijas con Jorge. “Para ser franca, no conozco a nadie (en la ceremonia), toda esta gente no la conozco. Cuando iba con él a las cenas, se levantaba y no lo volvía a ver”.

Doña Guadalupe, originaria de Ciudad Juárez, dijo que el fotógrafo de La Opinión desde 1967 era “serio y enojón” en casa, pero adoraba los boleros, salsa, jazz y cumbias.

“Cuando los abuelos de mis amigos ven el periódico y vieron que falleció el ‘Chiquilín’, se dan cuenta que es una leyenda, mucha gente lo conoció y lo adoran”, declaró Lisa Vela, una de las nietas del fallecido fotógrafo.

García falleció el 18 de febrero a los 78 años, tras complicaciones en su salud, originados por un par de derrames cerebrales, hipertensión y diabetes.

Durante las tres horas que duró la ceremonia, llegaron promotores, representantes de organizaciones deportivas, publicistas, scouts, periodistas, camarógrafos, diseñadores, y muchos excompañeros de trabajo.