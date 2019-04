Mexicano Patricio O'Ward está sorprendido con afición del Grand Prix de Long Beach

El piloto mexicano de la serie IndyCar, Patricio O'Ward, hará su debut este domingo en el circuito de Long Beach. El originario de Monterrey viene de ganar el campeonato de IndyLights 2018, una categoría que prepara a los pilotos para la competencia de IndyCar.

O'Ward se agregó al equipo Carlin, el cual le dará la oportunidad de estar en 13 carreras de las 17 carreras de la temporada 2019.

Pero su ingreso a la serie IndyCar no fue sencilla.

Hace cinco semanas, el “Pato” iba a realizar su debut con Harding Steinbrenner Racing, como uno delos dos pilotos a tiempo completo en la temporada 2019 de IndyCar. Pero luego O'Ward anunció que dejaría el equipo debido a que su participación en la temporada 2019 iba a ser muy reducida.

Pero cuando se le cerró una oportunidad, se le abrió otra. El 9 de marzo pasado fue presentado como el nuevo piloto de Carlin Racing. En su calendario no estuvo la primera carrera de 2019, pero su Chevrolet #31 sí estará en el Indianápolis 500 en mayo.

Por lo pronto, O'Ward hará su debut en esta ciudad, algo que lo llena de emoción por la cantidad de latinos que acuden a la carrera.

“Es primera vez que vengo. El número de gente, de tanto hispano que hay, no me lo sabía. Sí sabía que había gente, pero no sabía que había tanta. Ya quiero ver las gradas de las banderas mexicanas. Estoy muy contento y muy agradecido”, expresó O'Ward a HOY Deportes.

El número 31 Chevrolet de Carlin hizo su debut en esta temporada hace dos semanas en el Circuito de las Américas, de 3.41 millas y 20 vueltas, aunque O'Ward ya había debutado en IndyCar en la última carrera de 2018 en Sonoma al correr su #8 Harding Racing Chevrolet.

Eric Gay / AP Patricio O'Ward (31) Patricio O'Ward (31) (Eric Gay / AP) (Eric Gay / AP)

Durante su debut en Austin, O'Ward pareció un veterano y llegó a ser quinto al final de la carrera.

Pero lejos de echar las campanas al vuelo, O'Ward sabe que llega a un equipo que tuvo dificultades en 2018, la primera temporada del equipo en IndyCar.

El “Novato del Año” dijo que no siente mucha presión por ser el campeón de IndyLights, pero sí reconoce la responsabilidad.

“Estás en otra serie y en otro tipo de carrera. Es otro carro, más rápido, es más competitivo. Pero por alguna razón estás en la serie. Todos queremos ganar y ese es el objetivo este fin”, expresó Oward a HOY Deportes.

A su corta edad, O'Ward declaró que el campeonato en IndyLights le “cambió su vida”, pero reconoció que no hay mucho tiempo para disfrutarlo, pues se tienen que sacar los resultados, rendir, para seguir teniendo “chamba”.

“Entre más rápido puedas aprender, mejor te va a ir”, expresó O'Ward, quien también reconoció que será muy difícil pelear con las escuderías tradicionales que dominan en IndyCar, especialmente porque su equipo están en su segundo año.

“Nos toca trabajarle un poco más. No significa que no le podamos ganar”, indicó O'Ward, quien también aceptó que a este nivel “se perdonan menos los errores”.

De acuerdo a O'Ward, su abuelo materno fue el más influyente en su carrera, desde que le regaló un cart cuando estaba pequeño.

En Long Beach, O’Ward tendrá a un patrocinador principal, el fabricante de biocombustible GESS International. Este patrocinador ha decidido apoyar a nuevos conductores de IndyCar, en lugar de firmar a un equipo en específico.

O'Ward mencionó que será un orgullo para él, el representar a México en Long Beach, aunque hay que recordar que el nivel es de lo más exigente.

“Son de lo mejor del mundo, estás dentro del circulo de pilotos de alto prestigio”, aseveró.