EN VIVO: Bellator MMA desde el Forum, Fedor vs. Bader

El estadounidense Ryan Bader (26-5) enfrenta al ruso Fedor Emalianenko (38-5) en el platillo principal de la velada de Bellator MMA. Será la final del torneo de peso pesado de Bellator en el Forum de Inglewood. Para llegar a estas finales, Fedor venció a Chael Sonnen, mientras que Bader doblegó a Matt Mitroine en las semifinales. Bader es actualmente el campeón de peso semipesado en Bellator.

Uno de los hombres principales en la velada será el mexicoamericano Aaron Pico, quien enfrenta esta noche a Henry Corrales. Pico es séptima generación "californio" y es descenciente del último gobernador mexicano en la entonces Alta California, territorio azteca hasta 1948.

Fedor ya está en el Forum. En ruso de 43 años ha dicho que de ganar hoy, probablemente sea su última pelea.

