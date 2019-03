Tras la victoria en el primer partido de la temporada por 2-1 ante Chicago, Jonathan Dos Santos y Zlatan Ibrahimovic se mostraron contentos por el triunfo, pero lamentaron al hablar de la partida de Giovani Dos Santos, el jugador mejor pagado del Galaxy en los últimos años.

Jonathan dijo que extrañará a su hermano, tal como lo publicó en su cuenta de Twitter.

“Es un momento difícil para mí y para la familia”, dijo Jonathan. “Iba a ser un jugador muy importante para el Galaxy. Hemos perdido a un gran jugador. Como dije, lo voy a extrañar mucho”.

“Hemos querido estar en el mismo lugar vayamos donde vayamos. Él está bien, obviamente que le duele”, agregó el hermano menor de Giovani.

Ibrahimovic, quien anotó el gol de la victoria el sábado, dijo que Giovani tuvo la oportunidad de quedarse, de probarse, de mejorar físicamente.

“El año pasado lo extrañé. En las pocas cosas que hizo, me di cuenta que era un jugador de calidad. Me siento un poco mal por la situación, porque con él, por ejemplo hoy, lo necesitábamos, porque necesitamos a todos los jugadores de calidad”, agregó el sueco.

#Zlatan: I think Gio had a good chance to stay/ creo que Gio tuvo una buena oportunidad para quedarse pic.twitter.com/D2hvZdghHP