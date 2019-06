Tata Martino aconseja a Uriel Antuna tras su 'hat-trick'

La figura del sábado por la noche en el Rose Bowl de Pasadena fue Uriel Antuna, el jugador del Galaxy que hasta el viernes no entraba en la convocatoria para la Copa Oro pero que encontró un lugar tras la lesión del defensa americanista Jorge Sánchez.

Antuna, quien está a préstamo en Los Ángeles proveniente del Manchester City, anotó al minuto 2, 44 y 80 el sábado en el Rose Bowl.

Pero lejos de alabar la labor de Antuna, Tata Martino pidió tener calma con el jugador de 21 años. Y también le mandó un mensaje al atacante.

“No escuches demasiado. No entrés tanto en las redes sociales, no veas diferentes programas. Seguramente no será de aquí adentro (de la selección) los que desubiquemos al chico. Seguramente aquí tendremos palabras que tengan que ver con la calma”, indicó Martino, entrenador de la selección mexicana.

“Para alguien que recién empieza, no es nada más ni nada menos que una buena noche”, explicó el timonel argentino, quien luego también le pidió mesura a la prensa con el juvenil delantero.

“Yo sí les pediría a ustedes poner un ojo en donde ubican esta actuación de hoy. Que sean cuidadosos, los futbolistas jóvenes pueden llegar a confundirse”, agregó.

México juega ante Canadá el miércoles el segundo juego de la fase de grupos en Denver (7:30 p.m.).