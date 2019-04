Uruguayo Diego Polenta le da el triunfo al Galaxy

El uruguayo Diego Polenta anotó su primer gol con el Galaxy y escogió el mejor momento para hacerlo.

El defensa celeste superó la marca del exgaláctico A.J. DeLaGarza al minuto 88 de acción y le dio el triunfo por 2-1 al equipo de Zlatan Ibrahimovic y Guillermo Barros Schelotto, en un partido entretenido en el Dignity Health Sports Park.

El duelo era importante, pues enfrentaba a dos equipos de la misma conferencia. El Galaxy llegó a 18 unidades, en segundo puesto en el Oeste, mientras que Houston, que vio cortada su racha de cuatro triunfos seguidos, se estancó en cuarto lugar con 13 unidades.

En la cancha salieron los mexicanos Jonathan Dos Santos y Uriel Antuna, así como los seleccionados de Estados Unidos, Joe Corona y Sebastian Lletget.

Let's make it 5 The #LAGalaxy XI for #LAvHOU pic.twitter.com/I6RdBfIzAV

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue cuando el Dynamo eliminó al Galaxy en el último encuentro de la temporada regular 2018 al remontar un 2-0, por un 3-2, y dejar en el camino al equipo angelino, por lo que ambos conjuntos tenían cuentas pendientes. Ese fue el último partido que disputó Giovani Dos Santos con el cuadro angelino antes de marcharse del equipo.

Al 30, Antuna hizo una gran jugada de gol, mandó centro y el exgaláctico DeLaGarza sujetó claramente a Ibrahimovic. El sueco cobró el penalti para el 1-0 sobre Houston.

Looks like a pk, must be a pk. #LAGalaxy #LAvHOU pic.twitter.com/U2aO4vxAuI