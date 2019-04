LAFC imparable: Hat trick de Rossi, gol de Vela y roja para Rooney

En duelo de equipos invictos y líderes de sus respectivas conferencias, el LAFC goleó 4-0 de visita al D.C. United, con tres goles del uruguayo Diego Rossi y uno del mexicano Carlos Vela el sábado en el Audi Field ante 20,600 aficionados.

El duelo captó la atención de los aficionados de la MLS debido a que se enfrentaban dos conjuntos invictos en el torneo. También, supuso el enfrentamiento de dos jugadores que han tenido un gran inicio de temporada: Carlos Vela y Wayne Rooney. Curiosamente, ambos tuvieron partidos muy diferentes.

Rooney recibió una tarjeta roja en lo que fue la primera derrota del D.C. United por primera vez en 11 partidos de temporada regular. La expulsión al inglés surgió durante una jugada fuerte sobre el delantero del LAFC, Rossi.

Por su parte, Vela anotó un tanto y falló un penalti al minuto 12, lo que pudo haber hecho la goleada más escandalosa, una semana después de que el conjunto de Bob Bradley le metió cinco tantos a San José.

Al minuto 16, Vela anotó un tanto de zurda en los linderos del área, con un disparo que se ha hecho costumbre ante las metas contrarias. Fue el séptimo tanto del mexicano en la MLS, una semana después de haberle metido tres goles a los Earthquakes.

Wayne Rooney sees red for horror tackle on Diego Rossi as DC United get humiliated by Los Angeles FC https://t.co/9bIts9GFTk pic.twitter.com/ZKHk5epsct — SportsGridUK (@Sportsgriduk) April 6, 2019

Rossi anotó sus tres tantos a los minutos 27, 32 y 76.

El LAFC ahora tiene un récord de 5 triunfos y un empate, y es líder absoluto de la Conferencia del Oeste con 16 puntos.