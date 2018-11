EN FOTOS: James debuta con derrota de Lakers

STEVE DIPAOLA / EFE

SDX24. PORTLAND (ESTADOS UNIDOS), 19/10/2018.- El jugador de los Lakers de Los ?ngeles LeBron James durante el partido de la NBA disputado contra los Trail Blazers de Portland en el Moda Center en Portland (Estados Unidos) el 18 de octubre de 2018. EFE/ Steve Dipaola PROHIBIDO SU USO A SHUTTERSTOCK ** Usable by HOY and SD Only **